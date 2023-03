Route Doumanzana-Nafadji : Mali Espoir réhabilite la route

Cette route est longue de 3 km pour un coût de 2,5 millions de F CFA financé à 70 % par Baye Boubacar Baye, 3e vice-président de Mali Espoir.

Avant le premier coup de pelle, une cérémonie symbolique a eu lieu en face de la route. Elle s’est déroulée en présence des légitimités traditionnelles de Doumanzana et de Nafadji, les responsables politiques de la Commune I, etc.

Le mouvement Mali espoir “pour un lendemain meilleur” est un jeune regroupement. Son objectif est de soutenir les idéaux du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta en vue de l’organisation d’élections libres, transparentes, crédibles et démocratiques.

Il a été officiellement lancé le 28 janvier dernier à son siège à Djélibougou. Pour commémorer le 8 mars, les femmes de ce mouvement ont posé un acte patriotique et de développement communautaire en décidant de réhabiliter la route Doumanzana-Nafadji longueur de 3 km. Cette route est impraticable en période d’hivernage selon les habitants.

“Nous remercions les femmes du mouvement Mali Espoir d’avoir pris l’initiative de célébrer la fête du 8 mars autrement c’est-à-dire de fêter sans tam-tam, ni tambour mais poser des actes concrets. La réhabilitation de cet axe va soulager la population”, a déclaré Abdoulaye Kébé.

“Grand remerciement aux femmes du mouvement Mali Espoir. En qualité de membre d’Arema, nous avons les mêmes convictions que mouvement Mali Espoir. C’est de soutenir la Transition. Nous allons conjuguer nos efforts pour que cette route soit bitumée. Le message sera transmis au président de la Transition. Sortons du rêve et venons aux réalités. Nous vous demandons aux femmes d’aider le président Assimi Goïta pour sa politique de refondation du Mali“, a salué Souleymane Dembélé, membre du CNT.

“Cette cérémonie est symbolique mais pleine de signification. On est là aujourd’hui, c’est pour justifier notre amour et attachement envers le Mali, notre commune. C’est un signal fort à l’endroit de mes mamans, sœurs que la fête peut être célébrée par des actes concrets. C’est pourquoi le bureau des femmes du mouvement mali Espoir Commune I a décidé de fêter le 8 mars de cette année par la réhabilitation de la route de Doumanzana-Nafadji. Laissons les discours et montrons les actes concrets. Nous devons nous donner la main et soutenir la Transition pour un retour de la paix définitive au Mali”, a précisé Mme Nanakassé Malado Sangaré, vice-présidente du mouvement des femmes.

La réhabilitation de cet axe par le mouvement Mali espoir a été appréciée par les habitants. Le premier coup de pelle a été donné par Baye Boubacar Bah, président du mouvement Mali Espoir et la présidente de femmes en Commune I Madame Mariétou Amara aux environs de 11 h.

Abou Safouné Diarra

(Stagiaire)

