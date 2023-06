L’hôtel de l‘Amitié a servi de cadre le 14 juin 2023 à la cérémonie de présentation du rapport final intitulé « Écoutez nous ! Enquêtes sur les perceptions des populations au Centre du Mali’. Cet ouvrage présente les résultats d’une recherche qualitative et quantitative menée auprès des populations au centre du pays autour d’indicateurs de gouvernance, sécurité et développement, indique-t-on.

« Comprendre les perceptions et les besoins des populations en leur donnant la parole, en les écoutant, telle était l’ambition de ce projet de recherche menée dans le centre du Mali », explique le Pr Mamadou Diawara, directeur du POINT SUD en introduisant la cérémonie de présentation du rapport final des enquêtes menées par le SIPRI et le POINT SUD sous financement de la délégation de l‘Union européenne au Mali. Les résultats contenus dans ledit rapport sont le fruit de 4 ans de travail, il s’agit des enquêtes menées auprès des populations du Centre du Mali pour recueillir leurs perceptions dans le cadre du projet Mali Centre pour la sécurité et le développement’. Le rapport contient en tout douze enquêtes de perception conduites de 2019 à 2021 auprès d’un échantillon représentatif de 1800 ménages dans les 15 régions du centre et 120 villages par 30 facilitateurs et facilitatrices.

Le Chargé des Affaires de la délégation de l ‘UE Mali, M. Pascal Perennec dans son intervention, indique que depuis 1958, l’UE est présente au Mali, et soutient l’Etat dans divers domaines : environnement, infrastructures routières, aide humanitaire et appui institutionnel comme est le cas avec cet ouvrage, dira –t- il. Qui s’inscrit dans le cadre de l’appui aux institutions de contribuer à la stabilité et la consolidation de la paix. Et pour le Secrétaire permanent du Cadre politique de gestion de la crise au Centre du Mali, ces résultats vont inéluctablement contribuer au renforcement des institutions.

Exposant les résultats et recommandations du rapport, le Dr Virginie Baudais, directrice du programmes Sahel et Afrique de l’Ouest (SIPRI), souligne que de manière générale les enquêtées n’avaient pas une grande confiance à la justice en remettant en cause son impartialité. Sur le plan sécuritaire elles ont déclaré avoir confiance aux actions de l’armée nationale contrairement à celles menées par la communauté internationale. Aussi, les principaux résultats et recommandations se déclinent en ces points : Encourager la collaboration entre les autorités traditionnelles et coutumières et les autorités élues afin de consolider les mécanismes locaux de gouvernances ; 2- soutenir les initiatives des communautés locales visant à assurer un fonctionnement des services d’intérêt général, et assurer cet accès sur la base de l’inclusivité ; renforcer les liens entre l’ armée et les populations civiles de lutter contre l’insécurité ; assurer les politiques visant à développer les territoires et créer des opportunités d’emplois locaux singulièrement à destination des jeunes et des femmes ; maintenir les services administratifs , scolaires, médicaux et sociaux fournis par l’Etat et leurs personnels pour garantir l’accès des populations à ces services ; et s’assurer que les politiques de développement et de stabilisation s’inscrivent dans les contextes locaux et qu’elles sont conçues par, avec et pour l’ Etat et les populations qu’elles doivent servir.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

