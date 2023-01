Liptako-Gourma : la crise sécuritaire au menu de la 59e session ordinaire du conseil des ministres

Placée sous le thème de : « L’intégration sous régionale dans un contexte de crise multidimensionnelle dans la région du Liptako-Gourma : quelles synergies d’actions pour faire face aux défis communs », la 59e session ordinaire du Conseil des ministres de l’Autorité du développement intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG) s’est ouverte, le vendredi 27 janvier, à Bamako. C’était sous l’égide du ministre malien des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré.

Au cours de cette 59e session ordinaire du Conseil des ministres de l’Autorité du développement intégré des Etats du Liptako-Gourma (ALG), les participants vont examiner le rapport d’activité 2022 au 31 décembre du secrétariat exécutif, le rapport sur l’exécution du budget 2022 au 31 décembre du secrétariat exécutif, l’avant-projet de budget de programme d’activités 2023 du secrétariat exécutif, l’avant-projet de budget de l’exercice 2023, etc.

Selon le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau qui préside le Conseil des ministres de l’ALG, cette session se tient dans un contexte sécuritaire particulier pour les Etats du Liptako caractérisé ces dernières années par des déplacements massifs de populations victimes d’attaques terroristes et du grand banditisme. Les conséquences immédiates de cette situation sont une paupérisation accrue des populations, une réduction de l’accès aux services sociaux de base, à cause de la fermeture de milliers d’écoles et de centres de santé et une détérioration de la situation alimentaire et nutritionnelle.

D’où la nécessité de renforcer la coopération entre les Etats membres (Mali, Burkina Faso et le Niger) surtout au niveau des frontières et cela à travers l’ALG. « Cette situation impacte négativement toutes les actions de développement socioéconomique entreprises pour améliorer les conditions de vie des populations » a expliqué Lamine Séydou Traoré.

Créer la synergie d’actions nécessaire

Le thème de la cette 59e session : « L’intégration sous régionale dans un contexte de crise multidimensionnelle dans la région du Liptako Gourma : quelles synergies d’actions pour faire face aux défis communs », est évocateur à plus d’un titre et interpelle les trois États ainsi que les partenaires à faire une rétrospection au regard des défis énormes qu’impose cette crise sécuritaire, a souligné le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, qui conduit la délégation malienne à cette rencontre.

Il est important, d’après lui, d’œuvrer ensemble pour créer la synergie d’actions nécessaire pour apporter collectivement les réponses adéquates à la menace terroriste qui a mis en mal le vivre ensemble reconnu jadis unanimement dans la zone. « La tenue de cette 59e session du conseil des ministres est certainement celle des grands défis car nous fondons l’espoir que de grandes décisions seront formulées à l’issue de la rencontre afin de renforcer la coopération sous régionale, et d’améliorer les conditions de vie de nos populations », espère le ministre Alousséni Sanou.

Créé le 03 décembre 1970 à Ouagadougou (Burkina Faso), l’ALG dont les missions au départ sont limitées au développement des économies des Etats membres ont été ensuite élargies à la sécurité pour l’amélioration et la mise en œuvre des stratégies appropriées qui répondent aux défis sécuritaires dans les Etats membres.

