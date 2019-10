34 villages ont été recasés lors de la construction du barrage de Manantali. Nous sommes en décembre 1986, et à cette période, un cahier de charge avait été établi entre les populations et l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Mais ironie du sort, ce cahier que réclament certaines élites des communes est introuvable, pis le fonds de 3, 498 milliards crée pour la réalisation des travaux d’électrification des localités suite à l’édification du barrage de Manantali ne semble pas arriver à bon port. La population sur pied de guerre

Dans le cahier de charge, il est détaillé toutes les actions que doivent mener l’OMVS pour le développement des communes. Après 15 ans de gestion de l’entreprise sud-africaine ESKOM (2000-2015, c’est la SEMAF (Société d’exploitation de Manantali et de Felou SA) qui a la lourde responsabilité de gérer le barrage. Mais aujourd’hui, certaines communes comme celle de Bamafélé ne bénéficient que de 6 millions par ans du barrage. Ce montant a été seulement vu à la hausse cette année après plusieurs combats menés par la jeunesse et la mairie qui recevait seulement 3 mois pendant plusieurs les années passées. C’est donc la froideur du côté de la population qui ne comprend pas sa souffrance malgré la présence du barrage

Ce qui fâche

La population est sur pied de guerre. On reproche à la SEMAF de ne pas considérer les clauses du cahier de charge tandis qu’eux-mêmes se la coulent douce. Tous les avantages sont accordés aux travailleurs et à leurs enfants. Colonie de vacances, médicaments gratuits à hauteur de 100 000 F par mois dans une pharmacie privée, bref, tout y est pour le confort des agents de la société. Au même moment les villageois broient du noir (maladie, école dans des états délabrés et l’électricité reste toujours un luxe. Et pourtant il y’a deux ans, le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini, en son temps avait inauguré le Projet d’électrification de 34 villages déplacés dans les communes rurales de Bamafélé, de Niantasso et de Diokili suite à la réalisation du barrage. Mais depuis lors rien n’a changé … Les habitants sont dans le noir. La question qui se pose est de savoir où sont passés 3,498 milliards de Fcfa créés le 31 décembre 2016 pour la réalisation des travaux d’électrification des 34 villages ? Selon nos sources bien introduites, rien n’a été fait dans les règles de l’art à part quelques villages qui ont bénéfice de quelques poteaux, quelques lampadaires…. Et le reste de l’argent a pris certainement une autre destination ‘’ Je demande où est passée le reste cette faramineuse somme pour l’électrification de notre village, se demande un habitant de Bamafèlè très remonté contre la situation. Quelques entreprises maliennes et sénégalaises se sont enrichis avec les sous, mais le travail a été bâclé et on se demande où est partie cette importante somme dont le lancement a fait l’objet d’un grand coup médiatique. Est-ce sont les entreprises à qui le marché a été attribué qui ont mal fait le travail ou c’est l’OMVS qui a failli ? Une certitude la population de Bamafèlè à travers sa jeunesse ne compte pas se laisser faire. Elle entend se faire entendre à travers l’organisation d’une journée sans travail. Si jamais le cahier de charge qui est caché par les responsables n’est pas appliqué, une semaine sera bientôt décrétée où il n’y aura pas de travail.Pour informer les responsables de l’OMVS de la situation actuelle, je suis allé même à Dakar pour demander audience auprès du commissaire, mais les policiers n’ont pas voulu me laisser voir Ahmed DianéSéméga, a laissé entendre le président des jeunes de Bamafèlè, M Dioncounda Dembélé.

‘’ Nous avons envoyé une lettre le 29 juillet à l’OMVS mais sans réponse. Avant le 30 octobre, si rien n’est fait nous allons faire une marche pacifique pendant une semaine.

Affaire à suivre !

AbdourahmaneDoucouré

Commentaires via Facebook :