Ce samedi 1er février 2025, Ouezzindougou dans la Commune rurale du Mandé (cercle de Siby) a abrité la cérémonie officielle d’inauguration et de remise de cinquante forages aux populations des six communes du district de Bamako et du cercle de Siby. Cette remise officielle des 50 forages est le geste du Programme spécial d’aide aux associations et fondations (PSAAF).

Le PSAAF est un programme d’urgence mis en place par le gouvernement de Transition suivant le décret n°2022-0738/PT-RM du 29 novembre 2022 pour soutenir les associations et fondations ayant subi les effets de l’arrêt des financements de certains bailleurs de fonds.

Le PSAAF appuie la mise en œuvre de projets à impact rapide au profit des populations vulnérables à travers tout le pays avec un accès particulier pour les zones d’insécurité au nord et au centre du pays.

Le PSAAF contribue également à atténuer les inégalités en tout genre et à impliquer les acteurs locaux ainsi que les personnes en situation de handicap. L’approche participative est de rigueur et la sélection des projets suit des critères bien précis.

Après une première phase réussit surtout dans les régions du Nord déchiré par l’insécurité, la deuxième phase du Programme a consisté en la construction de forages pour garantir un accès durable à l’eau potable pour tous les Maliens.

C’est dans cette dynamique que samedi dernier, la Commune de Ouezzindougou, a été désignée par les autorités de la Transition pour la cérémonie officielle d’inauguration et de remise des cinquante forages aux populations des six communes du district de Bamako et du cercle de Siby.

Si les autorités locales (maire et chef de village) de Ouezzindougou ont trouvé que la construction de ces cinquante forages est comme un signal fort et clair qui marque la volonté du gouvernement de la Transition à rapprocher les services essentiels des populations les plus vulnérables, la coordonnatrice du Programme a évoqué un allègement des souffrances pour les ménages.

“La remise de ces 50 forages va permettre d’alléger les souffrances des ménages, mais aussi renforcer la résilience des milliers de femmes, hommes, de personnes déplacées internes et des personnes vivant avec handicap”, a fait savoir Mme Dramé Mariam Diallo.

Mamani Nassiré, ministre délégué auprès du Premier ministre non moins représentant du Premier ministre, a salué les résultats engrangés par le Programme au grand bonheur des populations les plus vulnérables.

Il a encouragé les responsables dudit Programme à œuvrer davantage pour atténuer les souffrances des populations dans d’autres domaines à travers des projets économiques et sociaux.

Ousmane Mahamane

