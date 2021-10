Mouvements des directeurs centraux et régionaux : Le DG Konaté pose la première balise de ses actions !

Dès sa prise de fonction, le nouveau Directeur général des douanes, l’Inspecteur général des douanes Amadou Konaté n’a pas caché ses nobles ambitions pour permettre à l’administration des douanes d’atteindre ses objectifs, les plus essentiels. Au nombre de ces ambitions, il a évoqué des réformes importantes. Celles qui seront menées par des hommes et femmes ayant dédié leur carrière à l’essor des douanes maliennes. Pour ce faire, deux arrêtés ministériels, le 6 octobre ont consacré une vague de nominations des directeurs centraux, chefs de services et directeurs régionaux des douanes. Une première action qui sera suivie dans les jours à venir par d’autres séries de nominations des chefs de bureaux et de brigades, ainsi que des agents des douanes.

Pour tous ceux qui connaissent, le nouveau patron des douanes, l’IGD Amadou Konaté, confirment que son principal atout reste sa connaissance avérée de la véritable capacité des hommes et des femmes qui sont à sa disposition au sein de l’administration des douanes. Cela, pour avoir longtemps servi à l’intérieur et occupé le poste de sous-directeur de l’administration des ressources humaines. Il vient de confirmer cette évidence en opérant un réaménagement stratégique à la tête des différentes directions. Cette série de nominations n’a pas été contestée, car il s’agit des gabelous en chef dotés tous de véritable bagage intellectuel et d’expériences avérées. Ce, à l’image de l’Inspecteur des douanes Diaguéli Diakité, qui hérite de la direction du renseignement et des enquêtes douanières. Il remplace à ce poste, l’inspecteur des douanes Ahmadou Sanogo, nommé directeur de l’administration des ressources humaines, des finances et du matériel. A la tête de la direction des recettes, de la planification et des programmes de vérifications, poste précédemment occupé par l’actuel DGD lui-même, le choix a été porté sur son adjoint, l’inspecteur des douanes Hamady Tounkara. Quant à l’Inspecteur des douanes Issa Traoré, il occupera le poste de chef du Centre de formation et de recyclage en remplacement de l’Inspecteur des douanes Abdel Kader Sangho, promu à la tête du Bureau Régional de Renforcement des capacités (BRRC) pour la Région Afrique Occidentale et Centrale de l’OMD (Organisation Mondiale des Douanes). L’ancien Gouverneur de Kidal, l’Inspecteur des douanes Sidy Mohamed Ag Ichrache occupera désormais le fauteuil laissé par l’Inspectrice des douanes Mme Touré Dionsaba Dianka, à la tête du Bureau des études, appui, assistance et communication, chargé du suivi des réformes. Pour ce qui est de l’Inspecteur des douanes Alhassane Ag Assadeck, il aura désormais en charge la direction de l’informatique et de la statistique, poste précédemment occupé par l’Inspecteur des douanes Alassane Traoré.

La permutation a été faite entre les inspecteurs des douanes de classe exceptionnelle Amidou Facourou Bakhaga et Ahmed Ag Boya. Le second remplace l’autre au poste de directeur général adjoint des douanes et le premier dirigera désormais le Bureau de contrôle interne (BCI), avec une solide équipe à sa disposition. Elle est composée entre autres par des inspecteurs des douanes : Abdrahamane Ly (ancien directeur régional de Koulikoro), Djigui Koumaré Cissé (ancien directeur régional du district de Bamako), Aly Kely (chef de bureau sortant de la Représentation des douanes du Mali en Côte d’Ivoire), Yacouba Katilé (ancien chef du bureau de pétrole), Mamadou Sarro ( ancien directeur de l’administration des ressources humaines, des finances et du matériel) et Bazoumana Simaga (ancien directeur régional des douanes de Mopti).

Après un brillant passage à la tête du Bureau des douanes maliennes du Port de Dakar, l’inspecteur des douanes Samba Yoro Sidibé prendra désormais les rênes de la Représentation des douanes du Mali en Côte d’Ivoire.

Au niveau des directions régionales des douanes, à l’exception de l’Inspecteur des douanes Adama Sidibé de Sikasso, les mouvements ont touché presque tous les directeurs régionaux. Ainsi, l’Inspecteur des douanes Cheick Hamala Diallo de Segou arrive à la tête de la DRD de Kayes, en lieu et place de l’Inspecteur des douanes Oumar Kassé, nommé à la tête de la DRD de Kita. A Segou, le nouveau directeur régional des douanes s’appelle l’Inspecteur des douanes Harouna Dembélé. Quant à Baye Ag Assoni (ancien chef de bureau du Guchet unique de Bamako), il servira désormais à la tête de la direction régionale de Bougouni. Au niveau de la Direction régionale des douanes de Gao, l’inspecteur des douanes Mohamed El Moctar Maïga, y fera son baptême du feu. Idem pour l’Inspecteur des douanes Abeta Ag Seydou qui pilotera la DRD de Nioro du Sahel. Avec l’arrivée de l’Inspecteur des douanes Mohamed Coulibaly à Koulikoro, son fauteuil à la tête de la direction régionale de Koutiala échoira désormais à l’Inspecteur des douanes de classe exceptionnelle Alassane Hamadou Traoré. Enfin, les directions régionales des douanes de Mopti et du district de Bamako seront dirigées respectivement par les inspecteurs de douanes Amadou Barka Boré et Mamadou Traoré.

En attendant la suite de ces mouvements, que certains qualifient de « chamboulements à la douane malienne », le moins qu’on puisse dire est que le nouveau Directeur général des douanes entend faire de ces hommes de confiance, un ensemble de leviers durs pour amorcer les réformes annoncées au grand bonheur de l’économie nationale en cette période vache maigre pour le pays.

Moustapha Diawara

