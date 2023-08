Le gouvernement malien bénéficiera d’un soutien significatif de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son projet visant à valoriser la viande au Mali. C’est dans cette optique que le ministre de l’Élevage et de la Pêche, M. Youba Bah, a officiellement lancé ledit projet le jeudi 27 juillet 2023, lors d’une cérémonie organisée dans les locaux de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Agriculture.

Intitulé “Contribution au Développement de la Chaîne de Valeur Viande au Mali en appui à la Stratégie pour l’Exportation de la Viande“, ce projet ambitieux vise à surmonter les défis qui entravent actuellement le secteur de l’élevage malien. Bien que l’élevage soit le troisième contributeur aux recettes nationales après l’or et le coton, il fait face à des difficultés qui l’empêchent d’atteindre son plein potentiel.

Ainsi, la FAO s’engage à aider le gouvernement malien à résoudre plusieurs problématiques, notamment la vétusté et l’inadaptabilité des infrastructures d’abattage, qui ne respectent pas les normes internationales en matière d’hygiène et de qualité de la viande. Le projet vise également à mettre en place des infrastructures de conservation de la viande, telles que la chaîne du froid, ainsi que des capacités de conditionnement et de transformation de la viande avant l’expédition. Le transport de la viande sera également amélioré grâce à l’acquisition de moyens roulants appropriés, et des formations sur les technologies de transformation de la viande seront dispensées. De plus, des infrastructures de commercialisation adaptées, telles que des bétaillères et des camions frigorifiques, seront mises en place pour faciliter la distribution de la viande.

Dans son discours lors du lancement, le Ministre Youba Bah s’est félicité de ce projet qui dynamisera le sous-secteur de l’élevage en favorisant la transformation et la commercialisation de la viande. Cette initiative contribuera à stimuler l’économie malienne et à créer des richesses pour la population.

Selon le rapport de l’Institut National de la Statistique (INSTAT) en 2014, l’élevage représente 15% du PIB national, 26% du PIB du secteur primaire, et assure 80% des revenus des populations des zones pastorales, ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l’ensemble de la population malienne.

Le représentant de la FAO a souligné que ce projet démontre un partenariat fructueux entre le gouvernement et l’organisation internationale. Il vise à éliminer les contraintes qui empêchent le Mali de transformer et de commercialiser la viande selon les normes de qualité requises pour répondre aux besoins de la population malienne, ainsi que de la sous-région et même du marché international.

Avec un financement de 200 000 USD, soit environ 118 320 000 Francs CFA, ce projet s’étalera sur deux ans, de mars 2023 à février 2025. Son objectif ultime est de renforcer le partenariat entre la FAO et le Ministère de l’Élevage et de la Pêche, en vue d’un sous-secteur de l’élevage compétitif et d’un approvisionnement en viande de qualité. Cette initiative contribuera à améliorer la vie des éleveurs maliens tout en consolidant la place de l’élevage dans l’économie nationale.

Adama Coulibaly

