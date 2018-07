Ecobank-Mali en accord avec la vision du Group Ecobank a décidé de lancer le 26 juin 2018, un nouveau concept, Emerald Business Club. Il s’agit d’apporter un traitement de choix à sa clientèle en général et une partie de la cette clientèle choisie. C’était au siège de la banque africaine en présence des responsables d’entreprises et des operateurs économiques.

Trois ans après la création du Club PME d’Ecobank-Mali et qui compte aujourd’hui plus de 96 membres qui ont bénéficié de différents types d’appui de la part de la banque panafricaine. Selon le Directeur général adjoint, Assih Simplice, le Groupe Ecobank a décidé de réaménager ce club en élargissant à une cible plus grande, notamment aux grandes entreprises locales d’où « Emerald Business Club ».Il vise donc à créer un cadre de partenariat gagnant-gagnant entre ces entreprises membres et la banque. Il s’agit de fidéliser davantage une catégorie de clientèle en lui offrant des avantages et des services d’une qualité exceptionnelle. Le Club s’appui sur trois axes d’intervention notamment les services transactionnels de la banque, l’accès privilégié aux marchés et le renforcement des capacités.

Ainsi, pour faire partie de ce club, l’entreprise doit avoir un chiffre d’affaires d’au moins 500 millions de FCFA ou de confier à l’institution au moins 30% du CA et signer une lettre d’adhésion pour une période de douze mois. Aussi, la banque a catégorisé les membres du club en trois : sylver, Gold et diamond. Pour être membre sylver, il faut avoir un chiffre d’affaires compris entre 500 millions et 1 milliards 500. Pour les membres gold, ça commence de 1milliards 500 millions à 5 milliards et en fin les membres diamond commencent à partir de 5 milliards. Cependant, le club sera opérationnel au Mali à partir du 1er septembre prochain. Par ailleurs, les avantages de ce nouveau concept sont multiples pour les clients. C’est-à-dire qu’une fois membres, l’entreprise bénéficiera entre autres un soutien multiforme, le traitement privilégié en termes d’accès et de délai, l’accès facile à un marché de 33 pays pour faciliter l’expansion et le développement de l’activité de l’entreprise, la gratuité des solutions digitales de la banque etc.

Ousmane Baba Dramé

