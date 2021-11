Centrale de Sirakoro : Le taux d’exécution global est de 75%

Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré et son homologue de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Daoud Ould Mouhamedoune, étaient ce mercredi, 27 octobre 2021 sur le chantier de la centrale thermique de Sirakoro. L’objectif de la visite était : premièrement de réceptionner les 4 derniers groupes électrogènes de la centrale qui en totalise huit, ainsi que d’autres équipements et assurer la population riveraine des dispositifs sécuritaires en cas d’incendie.

Les deux ministres, après un tour du chantier, se sont félicités de l’état d’avancement du chantier.

Avant tout propos, le ministre Traoré a rendu un vibrant hommage aux populations malienne pour leur patience en ce qui concerne les difficultés en termes de d’électricité. ” Je suis accompagné aujourd’hui par mon homologue de la Sécurité pour d’abord constater l’arrivée des quatre groupes complémentaires des huit groupes de la centrale de Sirakoro qui, une fois finie va produire 100 Méga et pour lui permettre de voir lui même le dispositif sécurité mis en place pour sécuriser le chantier et les matériaux”, a joute le ministre Traoré.

Le ministre de la Sécurité a remercié son homologue de la Défense et des Anciens combattants pour toutes les dispositions, qu’il a eu à prendre pour sécuriser le convoi du port jusqu’à ce site. Un déploiement très important a été fait pour le matériel puisse arriver à bon port a t-il expliqué.

”L’objet de ma visite c’est de venir voir deux aspects. Premièrement le côté sécurité incendie. Que Dieu nous en garde, en cas d’incendie comment sécuriser la population riveraine et les matériaux du site. Le deuxième aspect, c’est les nuisances sonores. Ici tout se fait dans les règles de l’art et dans le respect strict des normes internationales visant la protection des riverains de la centrale”, a dit le ministre de la Sécurité.

Ces propos ont été confirmés par Ousmane Coulibaly, chef de projet. Selon lui, le taux d’exécution global est 75%, quant au montage électromécanique il est de 20%. ‘’Les équipements principaux sont là, mais les petits équipements qui vont permettre de démarrer les machines ne sont arrivés d’abord’’, explique le chef de projet. « Son apport représentera une capacité additionnelle qui permettra à EDM de mieux faire face à l’augmentation de la demande pendant la période de forte chaleur », a assuré le ministre Traoré.

Rappelons que les 4 premiers groupes électrogènes sont arrivés sur le site le 23 septembre 2021. La centrale thermique de Sirakoro qui sera livrée clés en mains permettra de renforcer les capacités de production de EDM de 100 MW. Il fonctionnera au fioul lourd avec ses ouvrages d’évacuation. Elle s’inscrit dans le cadre du renforcement des moyens propres de production de la société Energie du Mali, afin de pouvoir satisfaire la demande croissante en énergie électrique, conformément aux orientations des hautes autorités de la transition.

Brehima DIALLO

Commentaires via Facebook :