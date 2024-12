Crise énergétique : Vers le retour à l’énergie sous-régionale ?

Comme promis, lors de sa visite, le 28 novembre 2024, le Premier ministre, Général Abdoulaye Maïga, était à nouveau dans les locaux de l’EDM SA, le 5 décembre 2024. Le nouveau chef du Gouvernement, qui semble prendre le diable par la queue en s’attaquant à la crise énergétique, était parti s’enquérir des propositions de voies et moyens pour une solution à la crise énergétique au Mali.

Au terme de la rencontre, les responsables d’EDM SA ont formulé des recommandations parmi lesquelles dont le renforcement de la production énergétique locale, l’assurance de la viabilité financière de l’EDM. Ce n’est pas tout. L’équipe de Abdoulaye Djibril Diallo a plaidé en faveur de l’amélioration de la gouvernance et de la communication interne et le paiement de ses factures en souffrance au niveau de l’administration publique et des sociétés d’État. Parmi les solutions de sortie de crise figure aussi l’exploitation des opportunités offertes par l’énergie sous-régionale. Et sur la question l’administration de l’EDM a été claire, en relevant qu’un retour vers la Côte d’Ivoire permettrait de circonscrire dans l’immédiat la crise énergétique. La question est de savoir si des autorités aussi jalouses de leur souveraineté accepteront de se tourner vers la Côte d’Ivoire. Rien ne paraît moins sûr, et pour cause. Sur cette éventualité, le PM a laissé entendre que «la recherche de solutions ne devait en aucun cas servir de prétexte pour céder à des contraintes géopolitiques imposées de l’extérieur».

Quoi qu’il en soit, une chose est de demander, une autre est d’être satisfait. En effet, la Côte d’Ivoire pourrait, contre toute attente, ne plus être disposée à vendre son électricité au Mali. Beaucoup d’eau est passée sous le pont, en tout cas, depuis que le président de la Commission défense du CNT s’en est pris violemment à Alassane Dramane Ouattara, sans compter qu’EDM reste débitrice de plusieurs dizaines de milliards non soldés.

Amidou Keita

