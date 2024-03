EDM-SA : 12 millions de scrutateurs !

Le jeudi 7 mars dernier, le DG de l’EDM-AS, Abdoulaye Djibril Diallo a annoncé des mesures pour soulager les populations. Il a transformé tous les Maliens en contrôleurs, chronos en mains !

Lors de son point de presse, le DG d’EDM a fait savoir que pour faire face au ramadan et à la canicule, EDM compte constituer un stock de 42 millions de litres de combustible. Une des solutions à long terme, dont 28 millions de litres disponibles pour le ramadan. Avec ce stock de 28 millions de combustible, EDM devrait être à mesure de faire face au ramadan, a promis le DG.

Une semaine après, EDM publie via les réseaux sociaux et leurs canaux de commination, un programme de coupure et promet 12 heures d’électricité. Ces 12 heures ne sont même pas respectées car ramenées à 5 et 6 heures selon les quartiers

Face au ramadan, la canicule et les promesses d’EDM, les réseaux sociaux s’enflamment. Tout le monde s’acharne, chrono en mains, sur EDM, voyant à quel niveau elle tiendra ses promesses. Parce qu’à l’issue du point de presse, beaucoup comptait sur une prise en charge totale du mois de ramadan à court terme.

Cette sortie du DG Diallo, vient s’ajouter à celle de la ministre de tutelle qui aussi avait annoncé ‘’une nette amélioration’’. Ces sorties ont le mérite de mobiliser tout le monde autour d’EDM et de faire de chaque Malien, un scrutateur, chronométrant le temps de desserte!

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :