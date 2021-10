Projet de Ferme solaire : EDM-SA et Orange – Mali scellent leur destin

EDM-SA et Orange Mali ont procédé le jeudi 30 septembre 2021 à la signature d’un protocole d’accord pour le transport et l’achat du surplus de l’électricité produite par la centrale solaire d’Orange Mali. La cérémonie s’est déroulée à l’ hôtel Radisson Collection sous le haut parrainage du ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau.

Orange Mali s'est engagée pour la protection de l'environnement en investissant dans les énergies renouvelables. Pour se faire la société a décidé de lancer la production d'une ferme solaire qui sera une centrale solaire composée de panneaux solaires couvrant une superficie de 40 hectares avec une capacité installée de25Mwc qui permet de fournir 48Gwh d'énergie avec 30 Mwh de stockage.

La signature du présent protocole entre EDM-SA et Orange Mali, est un partenariat qui se veut gagnant-gagnant entre les deux parties. Et comme indiqué par le D-G d’Orange –Mali, Brelotte Ba, ce projet va sans nul doute contribuer à la réalisation de leurs objectifs respectifs. Selon le D-G de l’EDM-SA, Oumar Barou Diarra, la mise en œuvre du projet permettra à EDM de disposer d’une puissance additionnelle sur le son réseau dont une partie est destinée à la consommation propre de Orange- Mali. Et l’autre surplus servira à soulager les besoins des populations entre la tranche horaire de 19h 01h du matin. Quant à Orange-Mali, cela va lui permettre d’économiser ses charges d’énergies en plus d’améliorer le taux d’énergie renouvelable passant de 11% à 60% dès la première année d’exploitation de la ferme.

