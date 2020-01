Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé aujourd’hui la première revue des résultats obtenus par le Mali dans le cadre de son programme appuyé par un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit (FEC). L’achèvement de cette revue permet au Mali de tirer l’équivalent d’environ 20 millions de DTS (environ 27,63 millions de dollars), ce qui porte le total des décaissements au titre de l’accord à 40 millions de DTS (environ 55,26 millions de dollars).

En achevant la revue, le conseil d’administration a aussi approuvé la demande des autorités d’une dérogation pour l’inobservation du critère de réalisation quantitatif relatif à la non-accumulation d’arriérés intérieurs.

L’accord triennal a été approuvé le 28 août 2019 pour un montant de 140 millions de DTS (environ 193,5 millions de DTS), soit 75 % de la quote-part du Mali au FMI, à l’appui des réformes économiques et financières du pays. Le programme appuyé par la FEC vise à préserver la stabilité macroéconomique et à favoriser une croissance plus élevée, plus inclusive et durable.

Le programme appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC) vise à préserver la stabilité macroéconomique et à favoriser une croissance plus élevée, plus inclusive et durable.

La croissance devrait se stabiliser à 5 % à moyen terme, mais les risques de révision à la baisse sont élevés, étant donné le contexte sécuritaire du pays.

Cette revue permet au Mali de tirer l’équivalent d’environ 20 millions de DTS (environ 27,63 millions de dollars), ce qui porte le total des décaissements au titre de l’accord à 40 millions de DTS (environ 55,26 millions de dollars).

Source : FMI

Commentaires via Facebook :