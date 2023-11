Lors de son assemblée générale extraordinaire, le 2 novembre 2023, les actionnaires du Fonds de garantie pour le secteur privé ont décidé de porter le capital du FGSP-SA de 5 927 050 000 F CFA à 12 032 791 250 F CFA en vue de permettre à l’établissement de pouvoir mener à bien sa mission dans le respect des dispositions réglementaires.

Cette augmentation du capital s’inscrit dans la dynamique de renforcement de capacité d’intervention du FGSP-SA afin de répondre plus efficacement aux sollicitations de plus en plus croissantes des banques et des entreprises dans leur relation de financement.

Elle matérialise également la volonté de l’Etat à renforcer le FGSP-SA à sa décision d’octroi d’une dotation à hauteur de 28,5 milliards F CFA, le mois de juin dernier.

A noter qu’en 2022 le FGSP-SA a réalisé 8284 opérations d’accompagnement en faveur du secteur privé d’un montant de 178,749 milliards F CFA, comprenant des garanties individuelles, des garanties de portefeuille et des cautions/EPS.

Mahamet Traoré

