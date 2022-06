Le projet de lithium de Goulamina est un projet de haute facture. Il vient d’être officiellement lancé par Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, dans la région de Bougouni.

Notre pays est résolument engagé dans le développement de nos ressources minières. La particularité de l’usine de lithium de Goulamina est qu’elle contribuera efficacement à booster la transition énergétique en fournissant des équipements qui seront utilisés dans l’énergie solaire vers laquelle notre pays est tourné afin de réponde à la demande en énergie dans notre pays conformément aux orientations des hautes autorités de la Transition.

C’est tout le sens du projet de lithium de Goulamina, dans la région de Bougouni, dont la première pierre a été posée hier par le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré.

Le projet lithium de Goulamina est un projet de classe mondiale dont la construction sera de 24 mois et son exploitation est prévue sur 21 ans, extensibles. Plus de 109 millions de tonnes de ressources minérales seront exploitées au taux 1,45% d’oxyde de lithium. Actuellement, des forages sont en cours de réalisation pour pourvoir garantir l’exploitation.

POUR DES BATTERIES DE QUALITÉ

Pendant sa première phase d’exploitation, l’usine de lithium de Goulamina sera de haute qualité, avec une teneur en oxyde de lithium estimé à 6% et avec peu d’impuretés. Le produit sera transporté vers la Chine à travers la société Ganfeng pour sa conservation pour faire des batteries que qualité. Ce projet ouvre notre pays à des investisseurs nouveaux pour des métaux utilisés dans le développement des énergies renouvelables, a expliqué le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau.

CRÉER DES EMPLOIS LOCAUX SUR LA BASE DU CODE MINIER

Une occasion de créer des emplois aussi bien dans la phase de construction que d’exploitation. Pour cette phase de construction de l’usine, l’accent sera mis sur les emplois locaux et la création d’infrastructures hydrauliques et routières au bénéfice des populations, s’est réjoui le ministre.

Création d’emplois locaux, investissements importants, assistance communautaire au profit des populations sont les avantages de ce grand projet.

Il s’agit certainement d’un projet important qui sera classé dans le top 5 mondial des mines de production de spodumène, et sera le plus important en dehors de l’Australie. Ce projet se bâtit à un moment où la demande de lithium est énorme et croissante – le monde a besoin du spodumène de Goulamina pour alimenter les véhicules électriques du monde entier et contribuer à réduire le réchauffement climatique.

Le projet de lithium de Goulamina est développé par Leo Lithium Limited, en collaboration avec Ganfeng Lithium. Ganfeng possède la plus grande capacité de production de lithium au monde. La participation de Ganfeng se matérialise par le financement, l’expertise technique et la garantie d’achat du concentré de spodumène de Goulamina.

Le projet Goulamina créera des centaines d’emplois pendant de nombreuses années et son plan est de recruter localement autant que possible. Au cours de la phase de construction de 2 ans, il est prévu un effectif d’environ 1 200 employés au total, composés de travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Lors de l’exploitation de la mine et de l’usine, il est prévu un effectif avoisinant environ 650 personnes, et qui sera composé essentiellement de Maliens. L’usine aura besoin d’ingénieurs, de géologues, de chimistes, d’artisans qualifiés, de chauffeurs, d’opérateurs d’équipement, d’opérateurs d’usine, de personnel de restauration, agents de sécurité, personnel qualifiés, et bien d’autres. La société mettra en place des programmes de formation afin de former et renforcer les compétences au niveau local. Cela permettra notamment un accès facile à l’emploi et autres opportunités d’entrepreneuriat.

Un autre avantage majeur du projet de lithium de Goulamina est le développement de activités génératrices de revenus, dans la mesure où de nombreuses entreprises et entrepreneurs se développeront pour approvisionner durablement la société en biens et services, a expliqué le DG de Leo Lithium Limited, Simon Hay.

DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS AU PROFIT DES POPULATIONS LOCALES

La construction de la mine durera 2 ans et cela coûtera plus de 250 millions de dollars américains, plus de 160 milliards de F Cfa. Environ 100 millions de dollars (60 milliards de FCFA) de cette somme sera dépensée au Mali, avec des entreprises maliennes pour le béton, la fabrication et l’installation d’équipements, la construction de bâtiments et le démarrage de la mine. Le reste sera dépensé pour acheter du matériel international non disponible au Mali et l’importer au Mali.

Pendant la phase d’exploitation, l’entreprise Leo Lithium Limited dépensera environ 150 millions de dollars (90 milliards de FCFA) au Mali chaque année. Cela comprend les salaires du personnel, le carburant diesel, l’entretien de notre usine et de nos équipements, le paiement des entrepreneurs pour leurs biens et services, les frais de nourriture et d’hébergement du personnel et d’autres articles.

Chaque année un montant important d’impôts sera payé au gouvernement malien. Un montant estimé à environ 33 millions de dollars (20 milliards de F CFA) de redevances sera payé chaque année aux actionnaires, bien que cela dépende du prix du spodumène et que le prix varie en fonction de facteurs mondiaux.

La mine paiera d’autres impôts tel que l’impôt sur le revenu, la retenue à la source, la TVA ou encore la taxe sur le carburant. Il existe de nombreux facteurs qui influencent le montant de la taxe à payer, mais il est estimé que la mine paiera plus de 50 millions de dollars américains (30 milliards de F CFA) par an dans ces taxes, lorsque la mine sera pleinement opérationnelle et produira au taux maximum, a indiqué le DG de Leo Lithium Limited.

UNE ASSISTANCE COMMUNAUTAIRE ENVIABLE

Le projet de lithium de Goulamina apportera également une contribution directe à la communauté locale de plusieurs manières autres que l’emploi. Après une consultation approfondie avec les communautés locales, les types d’avantages que la communauté souhaite voir du projet comprennent porte sur l’amélioration de l’accès routier, l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable, l’amélioration de la couverture téléphonique mobile, l’amélioration des services de santé et la mise à disposition de centres communautaires.

La société a pour intention de sélectionner des projets communautaires qui s’intègrent au projet, sur la base de besoin prédéfinis qui offrent des avantages durables à la communauté. Il s’agit de ceux qui sont réalisables a un coût minimal pour le projet et qui sont commercialement durable et viable, bien après la clôture de la mine; qui sont en ligne avec les aspects de réhabilitation et de fermeture, remplissent les obligations en vertu des diverses exigences réglementaires régissant le projet et sont en ligne avec les plans locaux de développement communautaire.

” Nous prendrons notre temps pour sélectionner les bons projets, dont la communauté a besoin et qui ont le soutien de toutes les parties prenantes, sur la base des directives du Code minier. ” “Nous continuerons à communiquer régulièrement les plans de notre programme de soutien, dit Simon Hay.

La semaine prochaine, la mine procédera au paiement des compensations, au profit des populations locales, pour la perte de terres de cultures, qui seront utilisées pour la construction des infrastructures du projet. Le montant est d’environ 320 millions de FCFA.” a indiqué le DG de Leo Lithium Limited.

“Merci pour votre soutien au projet de lithium de Goulamina et nous sommes incroyablement ravis de commencer à travailler sur un tel gisement de classe mondiale ici au Mali. Nous sommes ravis de ce que le projet apportera à la communauté locale, et à la République du Mali en général” a conclu Simon Hay.

Rédaction/Ccom/ MMEE

