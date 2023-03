Le ministre Alousseni Sanou au lancement du calendrier d’émission des titres publics 2023 : “Malgré les difficultés, les fondements de l’économie malienne sont restés solides en 2022 …”

Dans son allocution, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou, a affirmé que le lancement du calendrier d’émission des Titres publics 2023 procède de la volonté de son département à renforcer le partenariat avec l’ensemble des acteurs du marché des titres publics de l’Union monétaire Ouest africaine (Umoa).

Il a fait comprendre que les hautes autorités du Mali sont fortement engagées pour le développement de notre pays à travers, notamment, la mise en œuvre du Plan d’actions prioritaires du gouvernement de Transition et l’allocation de ressources aux priorités retenues dans le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (Credd) 2019-2023. Dans ce cadre, a-t-il dit, pour la couverture de ses besoins de financement, l’Etat du Mali, à l’instar des autres pays de l’Union, intervient sur le marché financier régional à travers des émissions de titres publics pour la mobilisation des ressources. Il a rappelé que les émissions de titres publics sont organisées avec le concours de l’Umoa pour les Titres, de l’Autorité des marchés financiers de l’Umoa et des Sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI).

Le ministre de l’Economie et des Finances a fait remarquer que l’année 2022 au Mali, a été marquée par un contexte assez particulier et difficile, avec des sanctions de la Cédéao et de l’Uémoa qui ont eu des impacts négatifs sur les objectifs de mobilisation de ressources sur le marché financier. En plus, les effets résiduels de la Covid-19 et les impacts de la crise entre l’Ukraine et la Russie ont engendré une hausse du niveau général des prix.

“Malgré ces difficultés, l’économie malienne est restée solide en 2022 avec une évolution favorable des principaux indicateurs économiques et financiers : un taux de croissance de 3,7 % contre 3,1 % et -1,2 % en 2021 et 2020, un taux d’inflation dans la moyenne de la sous-région ressorti à 6 %, un taux de chômage parmi les meilleurs de la sous-région à 6,5 %, un taux de déficit budgétaire de 4,7 % contre 4,7 % et 5,5 % en 2021 et 2020. De même, le Trésor, grâce à l’accompagnement des partenaires, a mobilisé sur le marché financier régional près de 786 milliards F CFA nécessaires à la couverture des besoins de trésorerie et au financement des investissements structurants indispensables à la croissance et au développement économiques du Mali”, a-t-il signalé. Il a remercié ces partenaires pour leur soutien constant aux efforts de développement du pays.

“L’Etat demeure un agent économique majeur comme en témoigne, entre autres, le volume de la commande publique”

Parlant du programme d’émissions des titres publics au titre de l’année 2023, il a espéré que les investisseurs continueront à appuyer le Mali dans ses efforts de développement en participant de façon remarquable et significative à ses émissions de titres publics. “L’Etat demeure un agent économique majeur comme en témoigne, entre autres, le volume de la commande publique. Il investit dans des infrastructures et projets structurants et prend beaucoup d’initiatives pour la préservation des équilibres économiques et le renforcement de la résilience de notre économie. A ce sujet, il convient de noter que les résultats de la revue annuelle 2022 de la notation financière du Mali en monnaie locale avec l’agence Bloomfield confirment la résilience de notre économie. En effet, ladite agence, dans son rapport publié en février 2023, maintient la précédente note attribuée au Mali, à savoir : A3 à court terme avec perspective stable et BBB à long terme avec perspective stable. Cela témoigne que malgré la crise multidimensionnelle, les fondements de l’économie malienne restent solides. Dans ce contexte, il est important que les investisseurs que vous êtes, continuent de soutenir le financement adéquat des besoins de l’Etat, pour une croissance soutenue et durable”, a-t-il préconisé. Il a espéré que l’émission des titres publics 2023 renforcera davantage la confiance entre le Trésor public et les acteurs du marché. A ce titre, il a lancé un appel insistant à tous les investisseurs, pour une participation conséquente aux émissions du Mali en 2023. Il a exhorté la Direction nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique à tout mettre en œuvre pour assurer la promotion et le succès des émissions du Mali en cette année 2023.

Siaka DOUMBIA

