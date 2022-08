Le ministre de l’Economie et des Finances, dans un communiqué en date du 12 août 2022, a informé les investisseurs et les partenaires techniques et financiers du règlement de l’intégralité des impayés de la dette.

Rappelons que lors de la 61ème anniversaire de Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, tenue le 3 juillet à Accra (Ghana), les sanctions économiques et financières à l’encontre du Mali ont été levées.

Durant six mois de sanction, explique le ministre de l’Economie et des Finances dans le communiqué, le Mali n’a pu régler les services de sa dette. Après la levée des dites sanctions, l’État du Mali a pris toutes les dispositions utiles pour régler les échéances impayées.‘’Aussi l’ État du Mali à l’honneur d’informer les investisseurs et les partenaires techniques et financiers que l’intégralité des impayés de la dette a été réglée’’. En effet, poursuit le communiqué, dès la levée des sanctions, le trésor public a procédé à l’apurement des impayés sur : la dette extérieure pour environ 85,1 milliards de FCFA; la dette de marché émise par syndication pour un montant de 66 milliards de FCFA ; une partie de la dette de marché émise par adjudication pour un montant de 65 milliards de FCFA.

‘’L’émission spéciale de bon et d’obligation du trésor, organisé le 9 août 2022 a également permis de régler le reliquat des impayés de la dette de marché émise par adjudication, soit 215 milliards de FCFA. En outre, des intérêts de retard ont été envoyés aux investisseurs sur les impayés de la dette de marché pour un montant de 6,65 milliards de FCFA dont 5,48 milliards de FCFA pour la dette par adjudication et 1,17 milliards de FCFA pour la dette par syndication’’, annonce-t-il.

Par ailleurs, le ministre de l’Economie et des Finances regrette les préjudices subis par les investisseurs et partenaires techniques et financiers a cause des impayés. Et, remercie les investisseurs pour leur participation à la réussite de l’émission spéciale du mardi 09 août et se réjouit de leur accompagnement constant pour le financement des projets structurants de développement économique et sociale du Mali.

Brehima DIALLO

