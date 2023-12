Mali : Exécution du budget d’État : les recettes réalisées à 71,37%

Le contexte économique reste toujours marqué par les conséquences de la crise en Ukraine. Malgré cette situation difficile, le niveau d’exécution du budget de l’État 2023 au 30 septembre 2023 affiche une relative maîtrise du déficit, ce qui a permis de contenir les besoins de financement en fonction des ressources mobilisées. Comparée à la situation enregistrée à la même période en 2022, l’exécution des recettes et des dépenses du budget général ressort nettement supérieure. En effet, les recettes nettes ont été recouvrées à hauteur de 1507,143 milliards de Fcfa contre 1359,034 milliards au 30 septembre 2022. Les dépenses exécutées se chiffrent à 1680,105 milliards de Fcfa contre 1486,891 milliards au 30 septembre 2022. Ainsi, le déficit s’établit à 172 962 milliards de Fcfa contre 127 857 milliards de Fcfa à la même date en 2022. Selon le rapport de l’Hôtel des finances sur la situation trimestrielle d’exécution provisoire du budget d’État au 30 septembre 2023 , cette embellie mentionnée «s’explique en partie par le contexte relativement différent lié à l’application des mesures de régulation budgétaire suite aux sanctions économiques et financières imposées par la Cedeao et l’Uemoa en 2022».

Les 1 507 143 milliards de Fcfa de recettes nettes recouvrées représentent un taux de réalisation de 71,37%. Sur ce montant, le recouvrement des recettes fiscales nettes et non fiscales s’établit à 1496 677 milliards de Fcfa, soit un taux de 74,28% par rapport aux prévisions de l’année 2023. Et ce montant recouvré constitue 99,31 % du montant total recouvré au troisième trimestre 2023. Quant au reliquat des recouvrements, il est constitué des dons-projets recouvrés à hauteur de 9,881 milliards de Fcfa et des recettes exceptionnelles (allègement de la dette) réalisées pour 0,585 milliard de Fcfa. En comparaison au niveau du recouvrement des recettes du budget général à la même date en 2021 et 2022, le niveau de réalisation en 2023 est supérieur aux deux années précédentes qui s’élevaient respectivement à 1 188 450 milliards et 1 359 034 milliards de Fcfa.

Au 30 septembre 2023, les crédits au titre du budget général ont été liquidés à 1.680,105 milliards de Fcfa, correspondant à un taux d’exécution de 59,96%. Ce niveau d’exécution se décompose en dépenses ordinaires et dépenses en capital dont les crédits de paiement (CP) sont liquidés respectivement à 69,52% et 24,95%. Par comparaison à la liquidation à la même date en 2022, le niveau de la liquidation globale de 2023 est supérieur en valeur nominale ainsi qu’en termes de taux. Il en est de même pour la liquidation des dépenses ordinaires. Cependant, pour les dépenses en capital, le niveau de la liquidation en 2023 est en deçà de celui de 2022 en termes de valeur nominale et de taux.

Sur la même période, au regard notamment du remboursement du principal de la dette (531 507 milliards de Fcfa) et des retraits sur les comptes des correspondants (4 887 milliards de Fcfa), les besoins de financement ont été évalués à 709 356 milliards de Fcfa. Ces besoins ont été intégralement couverts par les ressources de financement mobilisées à hauteur de 967 060 milliards de Fcfa. En ce qui concerne le poids des services d’assiettes et de recouvrement dans la réalisation des recettes fiscales et non fiscales, la direction générale des impôts (DGI) concentre 54 % tandis que la direction générale des douanes (DGD) concentre 35 %. La DGI a recouvré 835 306 milliards de Fcfa sur une prévision annuelle de 1 166 775 milliards soit un taux de réalisation de 71,59% (elle représente 54% des recettes).

Et la DGD a recouvré 553,103 milliards de Fcfa sur une prévision annuelle de 721, 289 milliards de Fcfa, soit un taux de réalisation de 76,68% (elle représente 35,10 % des recettes). La direction nationale des domaines arrive en troisième position avec 148,164 milliards de Fcfa recouvrés sur une prévision annuelle de 180,572 milliards, soit un taux de réalisation de 82,05 %. Elle représente 9,40% % des recettes. Il faut rappeler que dans la Loi de finances rectificative 2023, les prévisions globales des recettes et des dépenses sont établies respectivement à 2.304.475 milliards de Fcfa et 2.994.470 milliards de Fcfa, dégageant ainsi un déficit prévisionnel rectifié de 689.995 milliards de Fcfa.

Sur ces prévisions globales équilibrées, le montant pour le budget général s’élève à 2.111.866 milliards de Fcfa au titre des recettes et 2.801.861 milliards de Fcfa au titre des dépenses. Ce rapport sur la situation trimestrielle couvre uniquement les opérations budgétaires du budget général ; celles des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor n’y sont pas intégrées en raison du délai relativement long pour la disponibilité des données y afférentes.

Issa DEMBÉLÉ

