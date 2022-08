Les travaux de la 2ème session extraordinaire de la 6ème mandature du Conseil Économique Social et Culturel ont pris fin, le vendredi 29 juillet 2022. C’était au siège de l’institution, sous la présidence de Yacouba Katilé, Président du CESC, en présence des membres du gouvernement et ceux de l’institution.

Démarrée le lundi 23 juillet dernier, cette 2ème session était consacrée au renouvellement partiel du bureau conformément aux textes constitutifs du CESC, notamment l’élection des 1er et 2ème Secrétaires du bureau et l’élection des Présidents des cinq commissions. Dans son intervention, le Président Katilé a tenu à saluer les membres sortants du bureau pour les efforts consentis et féliciter par la même occasion les nouveaux membres pour la confiance placée en eux. S’adressant toujours aux membres du nouveau bureau, il dira qu’ils tiennent désormais une immense charge sur leurs épaules au regard des nombreux défis qui assaillent l’institution à la croisée des chemins.

À l’en croire, cette 6ème mandature intervient dans un contexte marqué par une demande sociale pressente relative aux réformes politiques et institutionnelles. En ce sens, il a fait savoir que fort de ce constant, l’institution, en sa qualité d’Assemblée consultative par excellence, forte de propositions et d’orientations des pouvoirs publics, doit être au rendez-vous du processus de refondation afin de jouer toute sa partition. « Je vous invite à prendre en compte ces différents défis et enjeux sus évoqués dans vos programmes d’activités respectifs. Je vous engage chers collègues à cette mission de haute portée patriotique », dit-il.

Ainsi, le nouveau bureau est composé comme suit : Président du CESC : Monsieur Yacouba KATILE ; Vice-président du CESC : Monsieur Amadou Sanoussi DAFE ; Premier Secrétaire du Bureau : Monsieur Bréhima Amadou HAÏDARA ; Deuxième Secrétaire du Bureau : Monsieur Ousmane TRAORE ; Président de la Commission de Développement Rural : Monsieur Mahamadou SYLLA ; Présidente de la Commission Economique et Financière : Madame LY Taher DRAVE. Présidente de la Commission de l’Education, de la Culture et de la Communication : Madame BAH Assitan TRAORE ; Président de la Commission des Affaires Sociales et Santé : Monsieur Mahamadou DJIRE ; Président de la Commission Science, Technique et Environnement : Monsieur Simballa SYLLA.

Par ailleurs, Il faut rappeler que ce renouvellement ne concerne pas le Président et le Vice-président, parce qu’ils sont élus pour un mandat 5 ans.

B.Dramé

