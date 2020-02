La deuxième session du comité de pilotage du projet de financement des filières Agricoles s’est tenue, ce jeudi, au Ministère de la Promotion de l’Investissement privé, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Entreprenariat national sous l’égide de la cheffe dudit département, Mme Safia Bolly.

– Maliweb.net – Lancé en juin 2019 et cofinancé par le FIDA, le Royaume du Danemark, le Gouvernement du Canada et celui du Mali, le premier programme de travail et de budget annuel projet inclusif du financement des filières agricoles a permis de mettre en place les arrangements institutionnels et opérationnels de base, selon le ministre Safia Bolly.

En une année, poursuit le ministre, le projet a contribué à la mise en œuvre effective des conventions de partenariat avec une douzaine de Systèmes Financiers Décentralisés, les acteurs d’encadrement du secteur de la micro finance (CPA/SFD, CCS/SFD et APSFD).

S’ajoute au renforcement des capacités financière du Mécanisme de Refinancement SFD, le recrutement des prestataires spécialisés sur les questions spécifiques liées au changement climatique, l’identification des opportunités d’investissements productifs et rentables dans les filières agricoles , le financement des plans d’affaires pour la mise en œuvre des partenariats productifs , la réalisation d’infrastructures publiques de désenclavement lié aux partenariats, la constitution de fonds de garanties autogérés au sein des organisations paysannes…

Pour Madame Safia Bolly, le gouvernement du Mali et ses partenaires, à travers le projet inclusif, veulent contribuer « au relèvement des conditions de vie des populations rurales, réduire la vulnérabilité des couches défavorisées et répondre de façon mieux structurée aux défis de financement des filières agricoles ».

Pour sa part, le directeur du projet inclusif, Dramane Sidibé, dira que le projet vise à bancariser 440 milles petits producteurs, leurs organisations et une soixantaine de petites et moyennes entreprises agricoles dans les régions de Kayes, Ségou, Koulikoro, Sikasso.

Cette deuxième session du comité de pilotage a permis de soumettre aux acteurs institutionnels, les partenaires et les bénéficiaires du projet le bilan de la première phase. Les performances de l’exercice 2019 du programme de travail et de budget annuel ont atteint 104% d’exécution.

Au sortir de cette session du Comité de Pilotage , consacrée à l’examen et l’adoption de l’état d’exécution des recommandations de la session de 2019, du rapport d’exécution du PTBA 2019, au Plan de travail et budget annuels 2020 , les participants ont adopté un budget prévisionnel d’un montant chiffré à 9.745.915.000 FCFA.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

