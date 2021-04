Transfert d’argent de la diaspora : SAMA money et Small World signent un partenariat

Le Mali compte une forte diaspora de huit millions de personnes. Le flux financier annuellement transféré est estimé à 1 000 milliards FCFA. Le partenariat entre SAMA money, entreprise malienne, et Small World basée à Londres vise pour les deux entreprises de la fintech à se positionner sur un marché peu affecté par la pandémie de Covid-19.

« Fiabilité et disponibilité des points de transfert ». Tels sont, selon Mohamed Cherif Haïdara, président du Conseil supérieur de la Diaspora malienne (CSDM) les deux principaux avantages du partenariat « primordial » entre SAMA money et Small World. Mohamed Cherif Haïdara a pris part, ce mardi 13 avril 2021, à la conférence de lancement du partenariat entre les deux entreprises, à l’hôtel Sheraton de Bamako.

Disposant de 9 000 kiosques de transfert dans tout le Mali, SAMA Money est la seule entreprise malienne non télécom présente dans le secteur de la finance mobile. Dès ce mercredi 14 avril, les Maliens de l’intérieur pourront retirer, dans les kiosques SAMA, leur argent envoyé via Small World. Il s’agit, a indiqué Daouda Coulibaly, Directeur général de SAMA Money, de la première phase du partenariat. Dans la seconde phase, ajoute-t-il, les Maliens de l’intérieur pourront envoyer de l’argent dans 190 pays dans le monde via les kiosques SAMA Money.

Le dispositif mis en place est un système de transfert à « moindre frais ». En plus du faible coût, a expliqué le directeur Coulibaly, « il n’y a pas de frais de retrait ». Des baisses de coûts possibles grâce à la solution de transfert d’argent et de paiement mobile mise en place en janvier 2020 par SAMA et United Bank of Africa (UBA). « Cette solution a révolutionné la façon de penser l’accès à différents types de services et contribue aujourd’hui à l’inclusion financière », a salué Mme Hako Rokia Koné, Directrice générale de UBA-Mali, également présente à la cérémonie de signature de la convention entre SAMA money et Small World.

Basée à Londres en Angleterre, Small World est une institution financière qui a su mettre le transfert d’argent des migrants au cœur de sa stratégie marketing avec une politique tarifaire « très compétitive ». Aux dires de Yves DOHO, directeur Afrique de Small World, cette signature de partenariat avec SAMA permettra d’« offrir un canal de transfert aux Maliens à des prix abordables »

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

