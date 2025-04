Les camions s’entassent par dizaines et peut-être bientôt par centaines aux principales frontières du Mali, reportent des sources concordantes. En cause, la soudaine réhabilitation par le ministère des transports du règlement numéro 14 de l’Uemoa en rapport avec le respect des normes de pesage. Peu importent leur provenance et la nature des marchandises à leurs bords, tous les véhicules en surpoids sont retenus aux frontières avec la possibilité, toutefois, de procéder à leur régularisation par transbordement de leurs excédents. Sauf qu’entretemps les différents postes-frontières sont confrontés à des embouteillages à peine tenables. La lenteur des régularisations ne s’accommodant pas de l’affluence, en effet, il s’ensuit une équation de stationnement aux entrées comme aux sorties du territoire malien. La fluidité des procédures douanières n’en est pas moins affectée, même si l’application de la mesure serait plutôt de nature à conforter les objectifs de recettes, explique un haut responsable des services de douanes. Rien ne rassure, en revanche, quant à une redoutable flambée des prix consécutive au surcoût d’importation imputable à la rigueur du pesage. Et dire que la mesure interroge quant à sa pertinence pour les tronçons maliennes que sa longue inobservance a déjà rendues irréversiblement défectueuses.

La Rédaction

