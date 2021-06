Visite technique de véhicule : Le centre de Sébénicoro peine à atteindre sa vitesse de croisière

Conçu pour décongestionner la plateforme de Sogoniko où les longues files d’automobilistes obligeaient nombre d’usagers à préférer le paiement de rançons aux policiers dans la circulation, le centre de visite technique de véhicules, Mali Technic Système (MTS) peine à atteindre ses objectifs. En cause, la désertion de l’édifice de trois lignes par les usagers, en dépit de ses équipements modernes et d’un personnel qualifié.

Installé derrière la centrale électrique de l’EDM-SA de Sébénikoro sur la route de Kanadjiguila et opérationnel depuis le 2 février 2021, le nouveau centre est doté de la capacité d’accueillir 500 véhicules par jour. Cependant, contre toute attente, il réceptionne à peine 100 véhicules. C’est du moins ce qu’a expliqué, le chef du centre, Sory Touré, approché par nos soins. Sans ambages, le premier responsable du centre, en se prononçant sur la situation, a pointé du doigt un déficit de communication lié à l’absence d’enseigne du centre ou encore l’habitude des usagers à se rendre à Sogoniko. Et avant d’inviter les automobilistes de la rive gauche de Bamako à choisir le centre de Sebénicoro pour leur passage de la visite technique. En effet, selon lui, la majorité de la plupart d’entre eux ne sont pas informés de l’ouverture d’un deuxième centre et ceux qui au courant retrouvent difficilement le site à cause de l’absence de panneaux d’indication.

«Nous avons la capacité de prendre en charge les véhicules de la rive», a-t-il confié pour rassurer les populations, avant de déplorer au passage que le centre atteint rarement plus du cinquième de sa capacité journalière. Pour inverser la tendance, M. Touré invite également les plus hautes autorités, notamment le ministère en charge des transports, à mettre l’accent sur la communication en informant les usagers sur l’ouverture du deuxième centre de visite technique pour les véhicules légers.

Au centre de Sebenicoro, le temps pour un usager de passer sa visite technique est 45 minutes maximum, cela grâce à ses trois lignes de contrôle, du matériel moderne et un personnel qualifié dans un environnement sécurisé, saine et sans tractation, plaide M. Touré.

De l’étape administrative à la délivrance, en passant par l’opération de contrôle, selon le chef du centre de Sebénicoro, le client a la possibilité d’observer tout le processus du contrôle afin d’être témoin des problèmes techniques de son véhicule, ajoute-t-il.

Amidou Keita

