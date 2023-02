Edito : Candidature à la présidentielle, Assimi ne pourrait-il pas s’inspirer de l’exemple d’ATT ?

Depuis plus de trois mois, un groupuscule d’hommes et de femmes se faisant passer pour des chefs coutumiers, des chefs de village, de leaders religieux et de notables de Ségou s’agitent pour demander au Colonel Assimi Goïta, Président de la transition, de se porter candidat à la prochaine présidentielle. Ces hors la loi, sans foi, ni conviction, dont la légitimité est fortement contestée, mus seulement par leurs intérêts égoïstes, veulent entrainer dans leur utopique projet le Chérif Bouyé de Nioro, chez qui ils se sont rendus pour solliciter son soutien à cette initiative dont le but est à chercher ailleurs. La question que l’on est en droit de se poser est celle de savoir si le Colonel Assimi Goïta n’a pas déjà mordu à l’hameçon et qu’il serait prêt, au moment opportun, à céder aux sons de sirène de ces opportunistes de mauvais aloi. En attendant d’avoir la réponse à cette cruciale question, le constat qui se dégage est que le Président de la transition ne fait absolument rien pour arrêter cette tragi-comédie. Et pourtant l’on se rappelle Issa Kaou Djim a été rappelé à l’ordre quand il a voulu commencer la campagne pour le Colonel Assimi Goïta. Le Président de la transition sait-il réellement que son silence est à la fois assourdissant et complice ? Il est grand temps qu’il rompt ce silence en coupant court à cette insidieuse initiative. En tout cas si tant est qu’il n’est pas intéressé, il doit le prouver et l’affirmer haut et fort. Il a beaucoup plus à gagner en levant toute équivoque plutôt que d’entretenir un flou artistique autour de ce projet.

Qui sont ces hommes et ces femmes qui s’agitent depuis des mois pour une hypothétique candidature du Colonel Assimi Goïta à la prochaine présidentielle ? Pourquoi ont-ils formé une délégation pour aller solliciter le soutien du Chérif Bouyé de Nioro ? Ce dernier va-t-il encore une fois de plus endosser la lourde responsabilité de parrainer cette autre candidature, après celle d’IBK ? Le Colonel Assimi Goïta va-t-il prendre ses responsabilités en arrêtant ce Kotéba ? D’abord ils sont des illustres inconnus selon M Tata Dramé, Président de l’Association Ségou Koungo et ils n’ont été mandatés par personne. Pour M. Dramé, ils n’ont ni été mandatés par les chefs de villages encore moins par les chefs religieux et coutumiers de Ségou et qu’ils n’ont agi qu’à leur nom. Quant au choix du Chérif de Nioro il pourrait s’expliquer par son leadership et son rapprochement avec le pouvoir transitoire, donc pour ces « arnaqueurs » le soutien du Chérif pourrait leur donner une certaine légitimité. Mais selon nos informations le chérif ne s’est nullement prononcé en faveur d’une candidature du Colonel Assimi Goïta.

Comment dans un pays en profonde crise multidimensionnelle, d’abord socio sécuritaire, ensuite politico-économique et enfin financière et où les élections sont même incertaines, pourrait-on avoir une telle initiative, qui n’est non seulement pas gage de stabilité, ensuite qui n’arrange ni le Mali encore moins le Président de la transition. Parlant du projet proprement dit, il serait non seulement une violation flagrante de la charte de la transition et surtout de la loi fondamentale qui interdisent aux autorités de la transition d’être candidates aux prochaines élections. Le Colonel Assimi Goïta ne pourrait-il pas s’inspirer du cas ATT qui a rendu le pouvoir aux civils après 14 mois de transition en 1992, au lieu d’accepter de tomber dans le piège des laudateurs et autres opportunistes sans conviction ?

Youssouf Sissoko

