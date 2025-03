Edito, Femme et Culture : Gardienne de l’héritage, artisane de l’avenir

Elle est mémoire et transmission, souffle et création, racine et renouveau. La femme, dans la culture, n’est pas une simple figure d’ombre ou une muse passive. Elle est la gardienne du temps, celle qui porte en elle les échos des ancêtres et les promesses des générations à venir.

Dans la culture malienne, elle est à la fois la sève et le fruit, la voix et l’écho, la force discrète qui tisse les fils de l’identité collective sans toujours recevoir la reconnaissance qui lui est due.

Le 8 mars s’impose comme un moment de réflexion, une pause dans le tumulte du quotidien pour regarder en face ce qui a été construit, ce qui a été ignoré, ce qui reste à conquérir. Quelle place accorde-t-on aux femmes dans la culture ? Quels rôles leur attribue-t-on ? Sont-elles célébrées à leur juste valeur ou restent-elles cantonnées à un second plan, là où l’histoire les relègue trop souvent ?

Chez les griots qui portent la mémoire des royaumes et des lignées, la voix féminine résonne avec la même puissance que celle des hommes. Elle conte, elle chante, elle sublime. Pourtant, combien de ces femmes ont été oubliées alors qu’elles ont façonné les récits, transmis les traditions, perpétué les valeurs ? Dans l’artisanat, elles ont sculpté, tissé, modelé des œuvres qui racontent l’histoire du Mali, mais leurs mains sont restées anonymes. Dans la musique, elles ont chanté l’amour, la douleur, l’espoir, portant à travers les âges des mélodies qui traversent le temps, mais leurs noms ne sont pas inscrits en lettres d’or dans les annales de la mémoire collective.

Et pourtant, elles sont là, partout, dans chaque expression culturelle, dans chaque forme d’art, dans chaque fragment de patrimoine. Elles sont les mères qui, au coin du feu, enseignent les contes et légendes, celles qui transmettent aux enfants les proverbes, ces petites sagesses enrobées de mots qui guident des vies entières. Elles sont ces femmes qui façonnent les tissus bogolan, imprimant sur le coton l’histoire d’un peuple. Elles sont ces voix qui, dans les cérémonies, rappellent le sens profond des rites et des traditions, veillant à ce que l’essence de la culture ne se perde pas dans l’oubli.

Mais dans un monde en perpétuel mouvement, où la modernité bouscule l’héritage, où la globalisation tend à uniformiser les expressions artistiques, la question demeure : donne-t-on aux femmes la place qu’elles méritent pour porter la culture vers l’avenir ? Ne sont-elles pas, trop souvent, réduites à des rôles assignés, alors qu’elles ont tant à offrir en tant que créatrices, innovatrices, visionnaires ?

Les traditions sont précieuses, mais elles ne doivent pas être des chaînes. Il est temps de reconnaître la femme, non seulement comme une héritière du passé, mais aussi comme une actrice de la modernité culturelle. Son rôle ne se limite pas à préserver ce qui a été, mais aussi à inventer ce qui sera. Elle est poétesse et cinéaste, danseuse et écrivaine, sculptrice et metteuse en scène. Elle est l’architecte d’une culture qui ne se contente pas de survivre, mais qui respire, qui évolue, qui s’adapte.

Si l’on veut célébrer la femme dans la culture, il faut lui donner les moyens de créer librement, d’exister pleinement dans tous les espaces où se fabrique l’identité d’un peuple. Il faut la voir, l’écouter, l’admirer, non pas comme une exception, mais comme une évidence. Il faut briser ces murs invisibles qui limitent sa reconnaissance, encourager les jeunes filles à rêver d’une carrière dans les arts, à croire que leur voix a de la valeur, que leurs histoires méritent d’être racontées.

Le 8 mars ne doit pas être qu’un hommage passager à celles qui ont marqué la culture d’hier, mais une promesse faite aux femmes de demain. Une promesse que plus aucune d’entre elles ne sera effacée des récits, que plus aucun de leurs talents ne sera étouffé par des carcans invisibles, que leur place ne sera plus jamais questionnée. Car une culture qui oublie ses femmes est une culture incomplète, amputée de sa propre essence. Et une culture où les femmes brillent, où elles créent sans entrave, où elles osent sans crainte, est une culture vivante, vibrante, immortelle.

Mariam A. TRAORÉ

