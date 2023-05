Une Association religieuse musulmane a fait un sit-in, le vendredi 19 mai, devant le siège du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM). Elle réclame la démission de son président. Motif avancé par cette association : Ousmane Madani Haïdara, Guide des Ançardines, ne protégerait pas la religion musulmane. En l’occurrence, pour avoir défendu Cheriffoula TV dont les Ançardines ( également une Association religieuse musulmane) en sont la promotrice.

Pour les détracteurs de Haïdara, Cheriffoula TV n’aurait pas dû accepter la couverture médiatique d’une cérémonie organisée par des non musulmans. Qui s’opposent à l’Islam. Alors que le président du HCIM rétorque que Cheriffoula TV est bien une entreprise commerciale. En tant que telle, elle est tenue de faire ses prestations de service sans distinction de race ni de religion.

Si les Autorités du Mali n’anticipent pas pour recadrer les choses, la cohabitation pacifique entre les tendances musulmanes sunnites va cesser. Car cet épisode conflictuel n’est hélas qu’un prétexte pour le déclenchement des hostilités religieuses au Mali. Puisque ceux qui réclament la tête du président du HCIM font partie d’une tendance opposée. En réalité, ce sont deux tendances (visions) du sunnisme qui sont en train de s’opposer au Mali. Sans que les Autorités politique ne prennent conscience des futures conséquences.

Dans notre pays, c’est l’Islam sunnite qui est majoritairement pratiqué. Ses deux principales tendances qui s’opposent sont : D’une part, la tendance des confréries musulmanes qui pratiquent les rites de : la Kadiriyya, la Tijaniyya et de la Hamalliyya ; D’autre part, la wahhabiyya qui prône le rite Wahhabite.

La Kadiriyya, se réfère à Abd-el-Kadir al-Jilânî (1077-1166). Elle est présente dans notre pays depuis le 15ème siècle et reste majoritaire dans le Sahel, en bordure du Sahara. Elle a imprégné des générations de musulmans africains d’un esprit de tolérance et de rectitude morale. Alors que la Tijaniyya est fondée dans le Nord de l’Afrique par Ahmed al-Tijânî (1737-1818) vers la fin du 18ème siècle. Elle s’est très vite répandue dans le monde musulman. En Afrique de l’Ouest, grâce au jihad d’Al-Hajj Umar Tall, vers le milieu du 19ème siècle, la Tijaniyya est devenue dominante ;

Quant à la Hamalliyya, elle se veut la vraie Tijaniyya originelle. Elle est désignée du nom du principal propagateur de la confrérie, le Checkh Hamâ’ullah (mort en France en 1940). Ses membres sont aussi appelés les « onze grains », parce qu’ils récitent onze fois la prière nommée « la perle de la perfection », alors que les Tijaniyya le récitent douze fois. Le centre de la Hamalliyya se trouve à Nioro du Sahel et elle est répandue dans toute l’Afrique de l’Ouest. Au Mali, ces confréries restent généralement assez discrètes.

En revanche, la wahhabiyya (ou Wahhabisme) se pratique également au Mali. C’est un courant du sunnisme qui tranche avec les confréries. Il s’agit d’un mouvement de réforme initié en Arabie Saoudite au 18ème siècle (il y a environ 250 ans !) par Mohammed ibn Abd-al- Wahhab (1703- 1791. Ce dernier voulait purifier l’islam, le débarrasser de toutes les pratiques ajoutées au cours des siècles (il fit abattre les arbres sacrés et détruire les tombes des Saints). Il s’agissait de recréer la pratique religieuse et la situation politique qui prévalaient à l’époque du prophète Mohammed, considérée comme un âge d’or. Ce concept religieux de l’Islam sunnite est introduit au Mali, il y a moins de cent (100) ans.

Un fait est historique : l’islam s’est construit au Mali à partir de différentes composantes, parfois en compétition. Cet Islam a toujours accompagné de grands projets d’organisation socio-spatiale, tels que ceux qui ont permis l’établissement des empires du : Ghana, Mali ou encore du Songhoy. Il s’y est généralement enrichi de connaissances, savoir-faire et pratiques locales.

Mais actuellement, on assiste à une réorganisation du domaine religieux, notamment autour d’un islam brandi à la fois comme un étendard de la refondation identitaire et comme socle du contrôle territorial. Ce qui contraste avec l’islam qui prévalait au Mali, marqué d’empreintes diverses. De sorte que la cohabitation pacifique des tendances du sunnisme est en train de disparaître. Et la rivalité s’intensifie entre elles. Jusqu’à ce que les dignitaires des deux tendances religieuses de l’Islam s’affrontent vertement. En l’occurrence, dans l’interprétation du Saint-Coran ou des hadiths.

Cette malheureuse situation, qui contribue incontestablement à créer la désunion au sein de la Umma Islamique, est hélas en train de prendre de l’ampleur. Plus que jamais, la tendance des confréries et celle du wahhabisme évoluent dans une grande adversité. Chacune lutte en réalité pour prendre le leadership de l’Islam au Mali. Leurs dignitaires n’hésitent plus à se lancer, à travers des supports médiatiques et les réseaux sociaux, dans une diatribe les uns contre les autres.

Toutes choses qui aident (plutôt) à ternir la bonne image de l’Islam dans notre pays. A tel point que les fidèles musulmans se perdent en conjectures, ne sachant plus à quel saint se vouer. Dans le contexte de crises multidimensionnelles qui perdurent dans notre pays, les dignitaires musulmans ne devraient-ils pas faire l’économie d’un conflit coreligionnaire ?

Gaoussou Madani Traoré

