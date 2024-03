Après l’annonce de la dissolution de L’AEEM par les autorités de la Transition, à la suite de la loi n°04-038 du 05 août 2004 relative aux associations, votre hebdomadaire Le Pélican a accordé un entretien à certains membres et des anciens membres de ladite association. S’ils sont quasiment contre la décision, leurs avis sont tout de même divergents. Lisez in extenso les points de vue des uns et des autres!

Gaoussou Fofana alias Maréchal Guiz Ramos de l’ENSup, ex-coordinateur et secrétaire chargé de mise en ordre et de la sécurité de l’ex comité AEEM de la FSHSE en 2015-2016, Secrétaire à la communication et aux NTIC de l’ex comité AEEM de la FSHSE en 2016-2017, Conseiller spécial du président de la commission du contrôle du comité AEEM de l’IFM de Kangaba en 2017-2018 et Secrétaire à l’organisation du comité AEEM de l’Ecole Normale Supérieure (ENSup) de Bamako de 2019-2021.

Association des Élèves et Étudiants du Mali (AEEM) est une association de droit malien créée suivant le récépissé de déclaration d’association n°10281/MAT-DNAT du 20 avril 1991.Elle s’est donnée pour mission principale la défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants du Mali. Survenu dans un moment décisif de l’histoire contemporaine de notre pays, les fondateurs de l’AEEM jouèrent un rôle primordial dans l’avènement de la démocratie en République du Mali.

Né dans un contexte socio-politique compliqué, l’AEEM n’est jamais parvenue à assurer son indépendance vis-à-vis des régimes politiques. Nous avons longtemps été observateurs de la déroute de l’AEEM à travers la transformation de cette association en un outil de travail pour les régimes démocratiques. Cette situation va engendrer des conflits d’intérêts, des crises de leadership, la manipulation de l’organisation de défense des intérêts des apprenants maliens.

De 2010 à nos jours, nous avons assisté à des scènes de violences perpétrées par certains membres de l’AEEM à travers le Mali. L’espace scolaire et universitaire devint de plus en plus menaçant par ceux-là mêmes qui sont censés y faire régner la quiétude. En 2012, il y a eu un violent affrontement entre les partisans de deux clans pour le poste de Secrétaire Général du Bureau de coordination nationale. En 2015, un jeune étudiant de la FDPRI (Ibro le sage) fut sauvagement tué par une balle après sa sortie de la salle d’examen. En 2016, à la FST, un affrontement violent conduit à la mort de l’étudiant Sall et fait de nombreux blessés graves.

Nous constations au moins une victime mortelle par an, due aux affrontements entre certains clans de cette organisation. L’an passé, les renouvellements des établissements secondaires ont engendré énormément de dégâts notamment à Mopti, Kayes, Kita, etc. La défense réelle des intérêts des élèves et étudiants du Mali était en deçà des objectifs assignés à cette organisation. Des professeurs ont été tabassés par certains militants de l’AEEM. Des Étudiants se sont fait arnaquer pour des propositions de passages, de bourses etc.

Toutefois, il faut reconnaitre que certains comités locaux font un travail remarquable à l’image du comité AEEM de l’Ecole Normale Supérieure de Bamako qui a, un moment, fait la gloire et imposait le respect du militantisme. Malheureusement, nous avons senti la transformation de ce beau comité à travers des actes de provocation et l’incapacité des responsables administratifs à jouer pleinement leurs rôles. La Faculté de médecine, qui était une référence, a donné ses premiers indices de violence lors du débat contradictoire entre les candidats.

Cette dissolution doit être perçue comme un nouveau départ, l’avènement d’une nouvelle fédération qui sera gérée par tous les acteurs de l’éducation (les autorités éducatives, l’APE, les étudiants). La nouvelle association estudiantine doit avoir des textes solides, claires avec des critères d’adhésion stricts qui permettra de choisir les meilleurs étudiants comme membres.

Il faut aussi retenir que l’injustice est à la base de toute violence. Toute organisation qui n’assure pas ses propres dépenses, se soumet à des exigences et injonctions. C’est difficile de parler ainsi de mon association, mais la vérité est une. Je préfère le remplacement de l’AEEM par une autre association.

Alladji Guindo dit Le FANTÔME Stratège coordinateur de l’ex-bureau de coordination nationale.

Je suis vraiment navré après avoir entendu cette nouvelle de dissolution de notre chère AEEM. Dans un contexte de défaillance au niveau du système éducatif malien, l’AEEM n’est impliquée ni de loin ou de près. Imaginez-vous depuis plusieurs décennies, le Mali regorge l’un des systèmes éducatifs les plus nuls et cela n’est pas dû à l’AEEM et d’ailleurs cette association n’existe pas au niveau du premier et second cycle. Nous constatons bien évidemment une défaillance totale dans ce domaine et à tous les niveaux. Chaque année, il y a des milliers d’élèves qui passent au baccalauréat mais les universités publiques sont de plus en plus saturées par faute d’infrastructures et de profs.

Logiquement, la question d’infrastructures pour une éducation de qualité, incombe à tout État sérieux soucieux de l’avenir de ses filles et fils. C’est pourquoi aujourd’hui, cette lutte est incluse dans le combat de l’AEEM par un manque de volonté de nos dirigeants.

Qui parmi les ministres maliens ou Hauts Cadres maliens ont des enfants qui fréquentent nos établissements d’enseignement ? Il n’y en a point ! Ils se foutent vraiment de nous les moins nantis en termes de droits éducatifs dans ce pays. À mon humble avis, cette thématique doit être débattue lors d’une table ronde, en impliquant toutes les différentes parties prenantes du système éducatif malien. Cela, pour mettre tout le monde dans son droit.

Aboubacar Camara dit Sybien, ancien coordinateur de l’ex-bureau de coordination nationale de L’AEEM.

La dissolution de l’AEEM est inconcevable. C’est un danger pour les élèves et étudiants du Mali. Je ne suis pas du tout d’accord avec cette dissolution qui est une insulte à l’égard de la démocratie, de l’école et de la jeunesse malienne. La suspension pour la réorganisation était peut-être nécessaire mais la dissoudre, est une décision qui ne peut être qualifiée que comme un abus du pouvoir.

D’ailleurs, cette transition n’est pas en marge de ce qui se passe actuellement au sein de l’AEEM. Qui a validé le troisième mandat (d’après eux-mêmes, une utopie). Nous avons tous failli à notre mission du sommet jusqu’au dernier malien concerné dans la gestion de cette association.

Dansoko Kiabou, ancien membre de l’ex comité AEEM de l’ENSup.

L’AEEM est une association qui défend normalement les intérêts communs des élèves et étudiants. Mais l’AEEM a pris d’autres connotations. Dans cette logique, elle ne correspond plus à son statut et Règlement. C’est-à-dire qu’elle est en versus avec son fondement juridique. Mais devrions-nous arriver à sa dissolution ? Une restructuration n’était-elle pas préférable ?

J’estime que la restructuration était encore préférable que la dissolution. Il s’agirait de soigner sa pathologie et non l’enterrer. Cette décision ‘est une manière de barrer la route aux étudiants afin qu’il ne leur soit plus possible de s’exprimer sur leurs devenirs.

Ma Solution pour une restructuration : – poser des conditions pour être membre de l’AEEM ; c’est à dire les membres doivent être des excellents et des excellentes étudiants (es). Et non n’importe qui, qui ne pense qu’à son intérêt particulier; – Une enquête de mortalité sur les personnes prétendant d’être candidats; – Exiger qu’elle soit une association apolitique; – Les membres doivent être reconnus par l’État; la date du début et la fin de leur mandat doit être stricte; – le renouvellement du Bureau pourrait se tenir en présence des autorités ; – Chaque Secrétaire général devant être averti que tout comportement non défini dans le texte de l’AEEM correspond automatiquement à la dissolution de son Bureau. Aussi, les membres de l’association pourraient être contraints d’être à l’écoute des étudiants qu’ils représentent.

Entretien et compilation réalisés par Bata Kamissoko (Stagiaire)

