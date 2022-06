Les examens de fin d’année 2022 ne connaitront pas de débrayage. C’est l’affirmation qu’on peut donner à travers le communiqué patriotique, responsable, des syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016, signé par le SYNEB, le SYPESCO, le SYLDEF, le FENAREC, le SYNEFCT, le SYNEC, la COSES, le 20 juin 2022. Soucieux et préoccupés par les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines infligées par la CEDEAO et l’UEMOA à notre pays depuis le 9 janvier 2022, les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, qui avaient suspendu leurs actions qui étaient en cours, viennent de demander à leurs militants et militantes sur l’ensemble du territoire national de rester unis derrière l’Etat en ces moments difficiles, malgré qu’aucune véritable action n’a été engagée par le gouvernement pour trouver une issue favorable à la question qui l’oppose aux syndicats de l’éducation, depuis la suspension de leur lutte. De ce fait, ils ont invité leurs militants sur l’ensemble du territoire à accompagner l’Etat lors des épreuves de fin d’année. Sens de responsabilité !

Les syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016, indique le communiqué, informent l’opinion publique nationale et internationale qu’en raison des sanctions imposées à notre pays par la CEDEAO, ils ont suspendu l’ensemble de leurs actions qui étaient en cours en guise de bonne foi et surtout pour manifester leur fibre patriotique.

Les syndicats, à travers la lettre, rappellent aussi que de la suspension à aujourd’hui, aucune véritable action n’a été engagée par le gouvernement pour trouver une issue favorable à la question qui l’oppose aux syndicats de l’éducation. Et la note de poursuivre qu’ils signalent que l’accalmie observée dans le domaine scolaire est due à la bonne volonté exprimée par les syndicats et affirment qu’aucun accord n’a été conclu entre eux et le gouvernement.

Toutefois, indiquent les enseignants, les syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016, fidèles à leur serment et respectueux de leur engagement pris, le 10 janvier 2022, eu égard au maintien encore des sanctions sur le pays, invitent leurs militantes et militants à participer activement aux examens de fin d’année scolaire 2021-2022.

Pour finir, la lettre indique que les syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016 rassurent les militants que la lutte pour l’application de l’article 39 se reprendra dès que les conditions seront réunies.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :