Constatant la “mauvaise foi” de la direction nationale de l’enseignement privé catholique à satisfaire les revendications du Syndicat des travailleurs de l’enseignement catholique (Syntec), la Fédération de l’éducation nationale (Fen) a organisé une conférence de presse pour exprimer tout son soutien au Syntec qui est un de ses syndicats affiliés. La conférence était principalement animée par le secrétaire général de la Fen, Soumana Maïga. Pour la circonstance, il était entouré de plusieurs responsables de la Fen.

Selon lui, la Fen est une organisation syndicale composée de quatre syndicats nationaux de l’éducation à savoir le Syneb, le Syldef, le Seepc et le Syntec. Et d’ajouter que la Fen a été saisie par une lettre de demande de soutien du Syntec en date du 4 avril 2023 notifiant les points de revendications suivants : l’ouverture des droits à l’Amo et le paiement des allocations familiales en retard ; le paiement intégral des salaires du mois de janvier 2024 dans tous les diocèses ; le paiement de la prime d’ancienneté à compter de janvier 2024 ainsi que la révision de l’âge de départ à la retraite en adéquation avec celui de nos camarades du public. A ses dires, suite à ce courrier, la Fen a envoyé une correspondance au directeur national de l’enseignement privé catholique et au directeur diocésain de Bamako en sollicitant une rencontre bilatérale avec chacun d’eux afin de mieux s’approprier du sujet. Il poursuivra que c’est ainsi qu’une délégation de la Fen s’est rendue à la direction diocésaine de Bamako le 25 juillet 2023 et à la direction nationale de l’enseignement privé catholique le 1er août 2023.

“Malgré la reconnaissance de la prime d’ancienneté par le code du travail en son article L 97 et sa pertinence, l’employeur a refusé de payer par mauvaise volonté. Il en est de même pour les autres de revendications suscitées prétextant qu’il ne reçoit pas à temps la subvention de l’Etat”, a-t-il déploré.

A l’en croire, la Fen a aussi adressé une lettre à Monsieur le directeur national de l’enseignement privé catholique le 19 février 2024 pour signifier son soutien aux camarades du Syntec. En vue d’appuyer le Syntec, poursuivra-t-il, la Fédération de l’éducation nationale se réserve le droit de déposer un préavis de grève dans un bref délai si ces revendications ne sont pas satisfaites. Car, selon lui, “priver les travailleurs de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité”.

Boubacar Païtao

