Le jeudi 12 janvier, il a été tenu la cérémonie de présentation des vœux de nouvel An du Président de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa), Dr Clément Lonah couplée à l’inauguration de nouvelles salles de classes de l’Université. L’évènement présidé par le représentant de Son Eminence Jean Cardinal Zerbo, Abbé Edmond Dembélé a eu lieu au sein de l’établissement en présence du président du Bureau des Etudiants (es), Cédric Yirabo Tiéno, du représentant du Corps Professoral et de tous les services, Pr Nicodème Condé et de la Directrice Académique et Pédagogique de l’UCAO-UUBa, Dr Sœur Thérèse Samaké.

C’est l’hymne national du Mali et celui de l’UCAO dirigé par le Président Clément Lonah, qui ont donné le ton de cette cérémonie. Après le souhait de meilleurs vœux de la nouvelle année 2023 par le représentant du Corps Professoral et de tous les services, Pr Nicodème Condé et le Président des Etudiants (es), Cédric Yirabo Tiénou à l’assistance, ce fut autour du Président Lonah à sacrifier à la même tradition.

Ainsi, au cours de son allocution, il dira qu’ils ont placé cette année académique 2022-2023 sous le signe de la science et de l’intégration, sous le thème: « Science et intégration : ouvrons et franchissons les frontières… ». Qui traduit leur détermination à toujours aller à la conquête de la science dans le style de l’intégration scientifique et régionale. Son Etablissement, dira-t-il, veut encore aller plus loin dans la conquête de la science en développant ces deux politiques. Précisément, l’intégration sous régionale qui est une politique par laquelle la science est offerte à un large public. Au Mali, en Afrique de l’Ouest et en Afrique tout entière, dans un cadre approprié pour apprendre le savoir à l’école de professeurs compétents.

En 2ème lieu, la mutualisation des compétences, s’agissant d’une politique par laquelle des savants venant du Mali, de l’Afrique et de l’Occident sont invités à l’UCAO pour donner des enseignements de qualité ouvrant la voie à l’excellence. « Grâce à cette politique, ces dernières années, notre Université a connu une reconnaissance nationale et internationale sur la qualité de son expertise, c’est-à-dire, la qualité de l’enseignement qui y est donné, de la science qui y est transmise. En témoignent les trophées nationaux et internationaux reçus » souligne-t-il. Ces trophées sont : Concours de plaidoirie ‘’A vous Maître », session 2022, sur le thème : « L’accès à la justice des femmes, des filles et des personnes en état de vulnérabilité » ; du Cabinet International Eco Finances Entreprises édition 2022 et du 13ème Concours International ‘’Génies en Herbe’’ de l’OHADA tenu à Yaoundé. Il a également mentionné le grand succès au concours national de la Magistrature, qui a vu l’admission des candidats de Master I Sciences Juridiques de l’UCAO. De renchérir que depuis le 7 octobre 2022, l’UCAO-UUBa est élue membre adhérant de l’AUF (Agence Universitaire Francophone), le premier réseau universitaire au monde, avec le Statut de Membre Titulaire de l’AUF.

Il a aussi indiqué que la science fait bon parcours dans l’UCAO-UUBa mais qu’en choisissant de cheminer avec le thème de cette année 2022-2023, cela désigne leur détermination à développer davantage la quête de la science en améliorant non seulement les infrastructures, comme les nouvelles salles de classes, mais aussi les nouvelles formes de transmission de la science comme la plate-forme E-learning pour les cours en ligne.

L’inauguration des salles de 500 places

5 salles de classes de 500 places, une salle des Professeurs et une salle pour un assistant académique ont été inaugurées lors de cette cérémonie. Cela s’explique, selon la Directrice Académique et Pédagogique, Sœur Dr Thérèse Samaké, par le fait que depuis 2020, l’UCAO-UUBa se distingue des 147 d’Universités au Mali. A ce titre, l’effectif augmente d’année en année. En tant qu’Université Privée, ils ne peuvent pas entasser les étudiants dans la mesure où la qualité demande de l’espace, le cadre et les commodités. D’où la nécessité de la construction de ces salles afin d’assurer un certain confort aux apprenants.

Au nom de Son Eminence Jean Cardinal Zerbo, Abbé Edmond Dembélé a félicité l’UCAO-UUBa pour les prouesses réalisées avant de l’exhorter à ne pas baisser les bras. « Vous êtes montés au sommet de la qualification au Mali et en Afrique, veuillez-vous y maintenir, pour votre propre rayonnement, au nom du Mali et de l’UCAO » a-t-il déclaré.

