Coopération Mali-Tchad: Les Directeurs généraux de l’ANPE et l’ONAPE font le point de l’Accord cadre de partenariat signé en 2019

En marge de la conférence internationale sur le travail, le Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’emploi au Mali, Ibrahim Ag et son homologue de l’ONAPE du Tchad, Abdallah Chidi Djorkodei, ont tenu une rencontre fructueuse pour la relance de leur coopération relative à l’Accord cadre de partenariat signé à Bamako en 2019 .

La capitale Suisse, Genève, abrite la 111ème session de la Conférence internationale du Travail (CIT) depuis le lundi 12 juin 2023. Et c’est le lieu indiqué pour le Directeur général de l’ANPE et son homologue du Tchad de se rencontrer afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’Accord cadre de partenariat entre les deux services publics d’emploi signé à Bamako en mars 2019. Cet accord traduit en plan d’actions opérationnelles a été signé précisément en novembre 2022 lors d’une visite de travail de la partie tchadienne.

Selon le document de l’ANPE, le sieur Ibrahim Ag Nock, Président de l’Association Africaine des Services d’Emploi Publics (AASEP) et Vice-président de l’AMSEP pour la Région Afrique, a congratulé son homologue Tchadien franchement nommé en qualité de Directeur Général de l’ONAPE. Dans la foulée de la rencontre, le patron de l’ANPE du Mali l’aurait rassuré de sa disponibilité et de celle de ses pairs de la Région Afrique à l’accompagner dans sa mission.

Quant au suivi du plan d’action de mise en œuvre de l’Accord de partenariat entre les deux structures, le Directeur Général de l’ANPE a informé son homologue de l’état d’avancement de sa déclinaison en programme d’activités. En lui informant que le document, en phase de finalisation, sera très bientôt partagé avec la partie tchadienne en vue du lancement prochain des activités lors d’une visite à N’Djamena courant 2023.

Pour rappel, la signature de l’accord cadre de partenariat entre l’Anpe Mali et l’Onape du Tchad rentre dans le cadre du renforcement des liens de coopération sud-sud et d’échanges d’expériences entre les deux services publics d’emploi. Outre le renforcement de la coopération sud-sud entre les deux services publics de l’emploi en matière de promotion d’emploi, il contribue à la création d’emploi, à faciliter les d’intermédiations, les partages d’information sur le marché du travail. Mais aussi, en matière de facilité d’insertion des groupes vulnérables des deux populations respectives qui sont sur le long du lac Tchad, mais aussi celles qui sont au niveau de Bamako

Pour sa part, le nouveau Directeur général de l’ANAPE du Tchad, Abdallah Chidi Djorkodei a loué le Directeur de l’ANPE pour sa sollicitude et son leadership avéré à la tête de l’organisation africaine des Services d’emplois publics. En se réjouissant de son l’accueil au sein de la famille AASEP/AMSEP, il a rassuré son homologue quant à son engagement et sa disponibilité à œuvre davantage au renforcement de la coopération entre les deux structures à travers la mise en œuvre diligente et efficace du plan d’action triennal déjà validé.

Pour ce faire, il a dit pouvoir compter sur le soutien et l’accompagnement des plus hautes autorités de son pays, exprimés ici par la présence, au sein de sa délégation, de la Conseillère Technique du Premier Ministre en charge des questions de formation professionnelle et d’emploi.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

