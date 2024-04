Que porter avec cette chaleur étouffante ? La question est loin d’être anodine car le choix des vêtements est important en cette période de canicule.

Avec son corps moulé dans des habits serrés et confectionnés de surcroît en fibres synthétiques, cette demoiselle ne vous fait-elle pas de la peine ? Même s’il semble évident qu’elle a choisi entre son look, son bien-être et sa santé. A moins qu’elle n’en ait pas conscience.

Et ce monsieur en costume, chemise, cravate…s’acheminant vers son véhicule, une lourde sacoche en main? Un cadre dans l’administration entendant le faire comprendre à qui le veut ? Ayayaye !!!!!!

En cette période de canicule- qui tue- il faut éviter les vêtements comme la soie. Ils retiennent la chaleur. Tout comme les tissus synthétiques tels le polyester ou le nylon. Ceux-là ont tendance à ‘’emprisonner’’ la chaleur et vous rendant le climat encore plus difficile à supporter.

Evitez les vêtements trop ajustés. Les juste-au corps sont en vogue et ça vous donne l’air d’être ‘’branché’’ mais restreint la circulation de l’air tout autour de vous. C’est l’apanage des femmes d’opter parfois pour des tenues moulantes.

Optez plutôt pour des tissus naturels comme le coton ou le lin qui permettent à la peau de respirer et favorisent l’évacuation de la transpiration. Il faut laisser à la peau l’espace nécessaire pour respirer et lui faciliter la transpiration.

Sont à recommander les vêtements légers et amples, qui permettent à l’air de circuler librement autour de votre organisme. Les robes légères, les chemises larges et les pantalons amples sont des choix judicieux pour rester frais et à l’aise par ce temps de canicule.

Alors, ne vous méprenez plus : faites les bons choix !

Drissa Togola

