Certains résidents d’Hamdallaye de la portion allant de la Boulangerie Ba Djélika au Supermarché (Mille et une merveilles) ont exprimé leur ras-le-bol face au débordement des déchets et des eaux causées par un grillage en fer qui aurait été installé dans le caniveau par un certain Diakaridia Sogoré, responsable du supermarché. Ledit grillage en fer fait remplir le caniveau d’ordures de toutes sortes débordant des eaux, jusque dans les concessions.

Mamadou Diawara, habite Hamdallaye. Sa maison fait face à ce caniveau. Il nous explique que c’est un certain Diakaridia Sogoré, responsable du supermarché, qui aurait installé le grillage en fer dans le caniveau, sans autorisation des autorités compétentes. Voulant éviter l’écoulement des ordures à la devanture du supermarché (Mille et une merveilles), M. Sogoré a trouvé l’idée peu géniale d’installer le grillage en fer pour faire barrage aux ordures à quelques mètres de son lieu de travail, empêchant ainsi les eaux de ruissellement de circuler, d’où le débordement des eaux jusque dans des concessions.

Visiblement, cette installation de grillage dans le caniveau empêche l’eau de passer normalement et toutes les ordures sont bloquées devant la maison de Mamadou Diawara et environs. Aujourd’hui, M. Diawara craint le risque de voir sa maison inondée pendant l’hivernage. Malgré les multiples dénonciations des familles voisines, le nommé Diakaridia Sogoré aurait décidé de faire la sourde oreille.

N’ayant d’autres solutions, les familles ont décidé de saisir la mairie de la Commune IV et plus particulièrement le service d’hygiène sans succès. Leur surprise est de voir que malgré l’instruction d’enlever le grillage, M. Sogoré refuse. C’est ainsi que Mamadou Diawara a décidé de faire constater cet état de fait par un huissier-commissaire de Justice et d’en dresser acte pour la sauvegarde de ses droits et intérêts.

Affaire à suivre….

Ibrahima Ndiaye

