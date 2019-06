C’est au cours d’une conférence de presse, le 13 juin 2019 à l’Hôtel de l’Amitié de Bamako que La PDG de KATURA Internationale Mme Soula Konaté annonçait l’installation de son entreprise et de son projet de transformation des déchets en produits. Elle était assistée à la conférence de son Directeur Pays/Mali M Prudence Diagnon et de la directrice Guinée Mme Bintou Konaté.

« C’est lors de mes vacances passées il y a un an et demi à Bamako que j’ai constaté avec amertume par-ci et par-là le long des routes des déchets sans être ramassés et transformés. Dès mon retour à Paris, en tant chef d’entreprise employant plus de 70 personnes je me suis dit qu’il fallait que je crée une usine de transformation de ces déchets chez moi au Mali. » Explique la PDG Mme Soula Konaté. Intéressée à la cause environnementale, elle mena une étude de faisabilité durant un an et vue les résultats favorables et avec l’accord des autorités chargées à la question de leur accompagnement, elle et son équipe décident enfin de s’installer au Mali.

Selon elle, ce projet consistera à la formation sur la filière ‘’déchets’’ ; commerce générale Import -export ; à la transformation des déchets en différents produits : le biogaz, le bio-charbon, l’énergie dont 70 tonnes par jour ; tri sélectif des déchets et enfin recyclage des déchets.

Viendra-t-il en ajouter le Directeur Pays/Mali M Prudence Daignon que l’usine de transformation produira par jour 100 bouteilles de gaz, 2 tonnes d’engrais, 2 tonnes de charbon et que tout cela verra le jour d’ici mi-janvier 2020 et le site se trouve en commune 6 de Bamako à Niamana avec un coût total d’environ cinq cent million de FCFA sur fond propre. L’usine aura 100 000 emplois directs et des milliers emplois indirects.

Dès ce samedi 15 juin à 13h, la société KATURA internationale procédera à la pose de sa première pierre de son usine dans le cadre de la quinzaine de l’environnement.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

