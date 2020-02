Cette distinction remise à la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé est une initiative de l’Union Nationale des Sociétés Coopératives des Exploitants et Producteurs Forestiers du Mali.

La société qui a été récompensée par le ‘’Ciwara’’, symbole du travail et de la bravoure, s’est distinguée au Mali parmi les exploitants et les producteurs forestiers par son engagement à organiser le secteur forestier. L’entreprise a réalisé plusieurs activités de plantations d’arbreS dans la mise en œuvre du plan de l’aménagement des massifs forestiers. Elle a mis, selon ses responsables, son expertise à la faveur des exploitants des massifs en contribuant à améliorer leur connaissance en matière de coupes et de prélèvements dans les massifs.

Lors de la dernière campagne de reboisement nationale, la Société de Gestion Forestière Abdoulaye Halidou Cissé a procédé à la plantation de centaines de pieds d’arbres à travers le pays pour protéger la biodiversité. Cette campagne avait conduit la société à planter 200 hectares dont 150 dans le cercle de Kéniéba, 5 à Kayes et 5 autres dans le cercle de Ségou ainsi que le district de Bamako et environ.

Pour son responsable, Ibrahim Sidi Yara, la mission de sa société est de protéger l’environnement, en procédant à des campagnes de reboisement et de sensibilisation pour la protection de la biodiversité et la faune. Il s’est réjoui après la réception de cette distinction en ajoutant que cette récompense réconfortera davantage sa société dans ses efforts de protection de l’environnement. « Ce trophée prouve que d’autres personnes suivent et apprécient le travail que nous sommes entrain de faire », a-t-il conclu.

L’Union Nationale des Sociétés Coopératives des Exploitants et Producteurs Forestiers « UNSCEPF » a également décerné des attestations de reconnaissance à d’autres exploitants et producteurs forestiers lors de cette cérémonie de remise qui s’est déroulée au quartier de Daoudabougou.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

