Novembre voit arriver la fin de la période de canicule. Cependant, il voit arriver, avec ce temps, des infections respiratoires. Les médecins conseillent donc les habits lourds et chauds, les bavettes ou cache-nez.

Depuis quelques jours, l’harmattan souffle sur la capitale malienne avec son lot de maladies. En cette période de l’année, il sévit un climat assez particulier. Les enfants et les personnes d’âgées sont les plus exposées par des maladies respiratoires.

Il y a d’abord ce que les spécialistes appellent les « maladies basses » comme la pneumonie, ou la broncho-pneumopathie qui se manifestent par une toux avec des crachats jaunâtres associés souvent à des difficultés à respirer. Les types hauts se manifestent généralement par des maux de tête, des écoulements nasaux, des éternuements, maux de gorge.

Chez les nourrissons, les personnes ayant des affections respiratoires chroniques (asthme et autres insuffisance respiratoires), les drépanocytaires, les personnes âgées sont les plus vulnérables en cette période.

« Cela est dû au fait que ces personnes ne peuvent pas prendre soin d’elle-même (nourrissons et personnes âgées) ou soit les infections peuvent aggraver leur maladie. Donc ils doivent bénéficier d’une attention particulière, au moment où la Covid-19 signe son retour », souligne docteur Amadou Togola, médecin généraliste à l’hôpital de Moribabougou Tabakoro Droit.

En cette période, les maladies les plus fréquentes sont la grippe, la méningite, la pneumonie, l’asthme, la bronchite et la tuberculose.

Le froid et le vent chargés de poussières fragilisent le rhinopharynx et favorisent ces affections. Il est donc indiqué de porter des bavettes ou cache-nez, des vêtements lourds afin de prévenir certaines maladies. Il est également conseillé d’adopter une hygiène de vie particulière.

« Il est préférable de superposer plusieurs couches de vêtements que de se contenter d’un seul gros pull car la couche d’air entre, chaque vêtement joue un rôle d’isolant. Gardez un intérieur sain, en restant physiquement active chez soi, s’hydrater le corps et les lèvres malgré la basse température ». Les mains, les pieds doivent être protégés par des chaussettes et chaussures fermés pour les enfants. Il faut mettre du beurre de karité dans les narines pour éviter leur assèchement et pour les ménagères, il faut arroser avant de balayer le sol », conseille le médecin.

Pour notre interlocuteur, « la protection passe par la vaccination chez les enfants, l’hygiène, la salubrité et l’assainissement. Les mouches polluent et transportent les microbes qu’elles déposent sur les aliments. Ne jamais acheter les aliments vendus sur les plateaux non couverts. L’habillement des enfants aussi est important. Il faut éviter la climatisation, la ventilation, les boissons fraiches », conclut le médecin.

Aïchatou Konaré

