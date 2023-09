Marche de la société civile contre les combustibles fossiles : Six pertinentes recommandations remises au DG de l’AEDD

Partie du monument de l’indépendance pour prendre fin à la Direction de l’Agence de l’Environnement et de Développement Durable, la marche a mobilisé 13 organisations de la société civile

Le week-end dernier, le Mali à l’instar de la Communauté internationale, à travers des organisations de la société civile œuvrant pour la protection de notre environnement a marché pour matérialiser son adhésion à la mobilisation mondiale contre les combustibles fossiles. Cette marche entre dans la célébration des journées retenues pour la cause. Il s’agit des : 15, 16 et 17 septembre.

La présentation des représentants des faîtières ayant pris part à la marche, a été suivie de deux interventions.

Intervenant en premier, la présidente des Jeunes volontaires pour l’environnement (JVE) au Mali, Mme Diallo Oumou a d’abord rappelé le contexte de cette marche initiée par les organisations de la société civile, notamment celles intervenant dans le domaine de l’environnement sous le leadership des JVE. « Laquelle consiste à rejoindre la mobilisation mondiale des acteurs de la société civile, dans le cadre de la lutte contre l’exploitation des énergies fossiles et la promotion des énergies renouvelables ».

Poursuivant, la Mme Diallo Oumou a, ensuite, fait une lecture des six recommandations qui ont été remises au Directeur de l’AEDD. Elles disent : non aux combustibles fossiles ; oui à une justice climatique ; transfert des moyens financiers et technologiques ; tenir les pollueurs responsables des dommages causés ; mettre fin à la main mise de l’industrie fossile etc.

De l’avis des porteurs desdites recommandations, si elles ont été mises en vigueur et portées par les décideurs, il est fort possible d’aller vers un développement durable. Car, selon ceux-ci, les énergies fossiles sont là première cause du réchauffement climatique. Aussi, les acteurs de la société civile engagés dans le combat d’un environnement sain ont souhaité qu’elles soient prises en compte dans les prises de décisions des questions environnementales.

Toujours aux dires de la présidente des JVE-Mali, à travers cette marche, on peut déduire que la société civile malienne est engagée et préoccupée à des questions environnementales et la transition vers des sources d’énergies propres et renouvelables. Elle a également fait savoir que la fructueuse collaboration qui existe entre le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, à travers l’AEDD et la société civile malienne est bénéfique pour les pratiques environnementales au Mali.

Faisant savoir que cette marche n’est que le début d’une série d’activités qui seront organisées, Mme Diallo Oumou a espéré voir des solutions pérennes et durables entreprises pour contrecarrer ce fléau.

Recevant la lettre contenant lesdites recommandations, le Directeur général de l’AEDD, Dr Alassane Ba remercié les marcheurs pour leur engagement à la cause de l’environnement. Aussi, il s’est réjoui du fait que la société civile, à savoir les femmes et les jeunes s’intéressent à cette question du changement climatique, qui reste un sujet irréversible. Il reste convaincu que des solutions appropriées seront apportées à ces questions, au regard des réflexions menées par les groupes des experts sur la thématique.

Dr Alassane Ba a invité toutes les parties intéressées à se donner la main pour faire face à la situation. Puisque de son avis, aucune nation seule ne peut apporter des solutions idoines. Il faut une synergie d’actions des pays, comme ceux en voies de développement et industrialisés. Le top départ de celle-ci a été donné par une signature d’un accord, celui de Paris qui invite tous les pays du monde à réduire leurs émissions des gaz à effet de serre.

Par rapport à la participation du Mali à la prochaine Conférence sur l’environnement, Dr Ba a laissé entendre que le ministre de tutelle a donné instructions pour que les acteurs maliens puissent aller défendre les mêmes objectifs et les mêmes causes. « Quant aux recommandations remises, elles feront l’objet d’une attention particulière au plus haut sommet de l’Etat » a-t-il promis. Avant de remercier la JVE pour cette initiative très salutaire.

Diakalia M Dembélé

