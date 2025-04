Pluies du 14 avril 2025 : Ce n’est pas encore l’hivernage !

Plusieurs localités du Mali ont reçu ce 14 avril de grandes quantités de pluie. Ces pluies continueront, mais « l’hivernage n’est pas encore installé », précise Mali-Météo.

Les fortes chaleurs dans la première décade d’avril ont été adoucies ce 14 avril. Plusieurs localités des régions du sud notamment, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Dioïla, Ségou, et certains endroits de la région de Kayes (particulièrement Nioro du Sahel, Nara et Kita) ont été arrosées. Tout comme le district de Bamako.

Suivant les données de Mali météo, les activités orageuses ont été plus importantes dans les régions de Koulikoro avec 306 millimètres ; 322 mm à Dioïla et 167 mm à Sikasso. La capitale et ses environs ont reçu 132 millimètres de pluie.

De la pluie en pleine canicule, le phonème est normal et s’explique chez les prévisionnistes. Pour Bakari Mangane, chef de bureau prévisions et alerte métrologique Mali-Météo, ce sont des pluies inters saisonnières. Pour l’expert, « Nous sommes présentement dans la phase intermédiaire. La saison sèche se retire pour laisser place à la saison des pluies. Pendant cette phase, on se retrouve dans cette situation, il y a la canicule mais, aussi par moment la pluie, qui fait baisser la température dans certaines localités du pays. D’après nos bases de données climatologiques de plusieurs décennies, le mois d’avril reste le mois le plus chaud », ajoute-t-il.

Au-delà du beau temps qu’elle procure, ces pluies ont d’autres impacts positifs sur la santé et bien-être de la population. Aux dires du prévisionniste Mangane, elle nettoie nos villes et atténue la prolifération de certaines bactéries qui se trouvent au niveau de l’atmosphère de façon générale.

Si pour le chef bureau prévisions et alerte métrologique « l’hivernage n’est pas encore installé, ces pluies annoncent un début précoce à normale de la saison dans certains endroits au Mali », déclare-t-il.

Dans son bulletin d’information périodique, la Mali-Météo annonce la poursuite des pluies durant le mois d’avril qui sera toujours chaud.

Les prévisions sur la saison hivernale, quand-elles seront rendues publiques à la fin des travaux du forum de la prévision saisonnière pour l’Afrique de l’ouest, prévu du 21 au 25 avril. Bamako abritera cette année les travaux.

Kadiatou Mouyi Doumbia

