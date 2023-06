Quinzaine de l’environnement au Mali : La femme et le changement climatique

Jeudi dernier, l’Association pour l’environnement, l’assainissement et pour un meilleur cadre de vie (Amavec) a organisé un panel sur le rôle de la femme dans la gestion des impacts du changement climatique.

En marge de la 24ᵉ édition de la Quinzaine de l’environnement au Mali qui a ouvert ses portes la semaine dernière et qui a pour deux thèmes principaux : ” des solutions durables à la pollution plastique et Femme, sa Terre, ses droits. ” L’Association pour l’environnement, l’Assainissement et pour un meilleur de cadre vie (Amavec) a tenu une conférence débat sur le thème : ” le rôle de la femme dans la gestion des impacts du changement climatique ”

Pour les organisatrices de ce panel, l’objectif essentiel, est d’échanger avec les associations féminines qui œuvrent pour la protection de l’environnement pour qu’ensemble qu’elles puissent sauver la nature. Les femmes doivent plus faire que les hommes en matière de la protection de l’environnement. Car, c’est nous les femmes qui sont mères, éducatrices. Tout développement commence par nous. Nous sommes au milieu de tout et à la fin de tout “, a déclaré Hélène Argidame, présidente de l’Association pour l’environnement, l’Assainissement et pour un meilleur cadre vie non moins promotrice de Lena décor.

Le changement climatique a une conséquence directe sur la population et l’environnement allant de l’augmentation des crises alimentaires et de l’eau, notamment dans les pays en voie de développement, la menace d’existence en raison d’inondations et d’incendies de forêts, les risques sanitaires en raison de la hausse de la fréquence et de l’intensité de vagues de canicule, la perte de la biodiversité en raison de la capacité et de la vitesse d’adaptation limitées de la faune et de la flore.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :