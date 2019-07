Pour sensibiliser ses collaborateurs à l’assainissement, à la protection de l’environnement, la Société malienne de la gestion de l’eau potable (SOMAGEP), et Waterworx en collaboration avec l’AJEA-Mali et AFSO a organisé la journée de salubrité. Sous le thème : « Stop à la pollution : Ne jetons pas les ordures dans les canalisations et cours d’eau ». C’était hier mercredi 10 juillet 2019 à la direction générale de la société. Le coup d’envoi du balai a été donné par le PCA de la SOMAGEP, Pr YounoussHamey Dicko, accompagné par le Directeur général de la société, Aboubacar Kane. Les mêmes activités vont se poursuit dans toutes les agences commerciales et les stations de productions de la SOMAGEP de Bamako.

Selon le DG de la SOMAGEP, cette journée de salubrité est une occasion pour la société de perpétuer la tradition, mais aussi pour sensibiliser les populations, ainsi que leurs collaborateurs à l’assainissement, à la protection de l’environnement. Selon lui, la SOMAGEP est une société qui prend de l’eau dans la nature et qui la traite et qui la distribue. Mais, si nous salissons l’environnement, ces salis vont se retrouver dans notre ressource principale qui est l’eau brute dans la ville de Bamako, notamment le fleuve Niger. Et tout le monde voit l’état dans lequel se trouve le fleuve Niger et nous devons tous nous sentir concernés pour le nettoyage, afin de rendre le fleuve Niger propre. C’est parce que c’est la population malienne qui est concernée. Selon le DG Kane, c’est pour cette raison que sa société a décidé de jouer sa partition dans cette sensibilisation qui consistera au nettoyage au niveau de la Direction générale, à la Station de pompage, mais aussi dans toutes les agences de Bamako. Il a remercié ses partenaires, notamment Waterworx.

Pour sa part, le PCA, YounoussHamey Dicko a déclaré qu’il est naturel qu’une société d’eau comme la SOMAGEP se soucie de son environnement. La première fois que j’ai visité les centres SOMAGEP, quand je suis venu ici la première chose que j’ai remarquée, c’est la propriété autour des centres. J’ai été très satisfait de trouver les centres propres et de constater qu’il y a un soin particulier à cela, a-t-il félicité, avant d’encourager la Direction générale de la SOMAGEP à continuer sur cette lancée.

AMT

