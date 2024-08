A Sénou, l’hivernage apporte chaque année son lot de défis. Les pluies abondantes transforment les rues en mares, rendant la circulation difficile et dangereuse. Sans caniveaux adéquats, les eaux de ruissellement charrient des tragédies humaines. Les infrastructures insuffisantes laissent les habitants face au défi de se frayer un chemin.

Chaque année, à l’arrivée de l’hivernage, Sénou se transforme en une rivière. L’absence de caniveaux fait que beaucoup de rues et maisons sont inondées. Les déplacements sont pénibles et périlleux pour les piétons, les motocyclistes et même les véhicules. Il devient tout aussi difficile, pour les commerçants, de s’approvisionner, et aux clients, de se rendre aux boutiques.

A Sénou, des personnes ont été emportées par les eaux. Face à cette situation, les efforts fournis par la mairie sont insuffisants, les moyens mis en œuvre ne sont pas à la hauteur des besoins. La population peine à accéder à la voie publique bitumée qui conduit à la ville.

Adama, tailleur, pense que la mairie devrait chercher à creuser des caniveaux et réparer certaines routes principales. “Nous nous acquittons des taxes et impôts, et malgré cela, il n’y a pas d’amélioration. Par manque d’aménagement, Sénou perd des opportunités d’investissements”.

Madou Dorothée Diarra

(Stagiaire)

