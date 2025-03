Les habitations érigées sur les servitudes et lits des 11 marigots qui traversent la capitale seront démolies avant l’hivernage prochain. Ainsi en a décidé la Direction nationale de l’urbanisme et de l’habitat, sur instruction du Président de la Transition, le Général Assimi Goïta afin de mettre un terme aux inondations et autres catastrophes naturelles et leur lot de morts d’hommes et de dégâts matériels. L’information a été donnée, le 14 mars dernier, lors d’un point de presse animé par Mahamadou Ouelemguem.

«Les occupations illicites des domaines publics et privés de l’Etat sont devenues un phénomène courant dans notre pays. Elles ont atteint des proportions inquiétantes et concernent les emprises et les servitudes des domaines ferroviaires, des cours d’eau, des forêts classées, des zones agricoles, des zones de pâturages, des édifices publics et des équipements collectifs, particulièrement dans le District de Bamako et ses environs», a déclaré le Directeur national de l’urbanisme et de l’habitat, avant d’annoncer leur démolition systématiquement. La Direction nationale de l’urbanisme et de l’habitat, selon son patron, a recensé plus de 700 occupations illicites sur les lits et les servitudes des 11 marigots du District, a-t-il précisé. Réalisées le plus souvent avec la complicité de certains agents de l’administration, lesdites installations sont incompatibles avec la politique de planification et de maîtrise du développement urbain. « Elles contribuent, d’une part, à entraver la mise en œuvre des politiques de développement à travers les programmes d’investissements, d’exécution des réseaux routiers ou électriques et, d’autre part, à exacerber les litiges fonciers», a déploré Mahamadou Ouelemguem, en rappelant au passage les dispositions de la loi domaniale selon lesquelles le domaine public est inaliénable et incessible.

Cette opération, dont le coût est estimé à 3 milliards de FCFA, vise à dégager les voies naturelles, l’évacuation des eaux afin de prévenir les inondations qui paralysent Bamako chaque saison des pluies. Toutefois, le gouvernement ne prévoit aucune indemnisation pour les propriétaires des maisons concernées. Seuls les locataires desdites maisons bénéficieront d’un accompagnement de trois mois, période au terme de laquelle ils sont appelés à se reloger. Et après la libération, le ministère de l’urbanisme et de l’habitat prévoit la réhabilitation de trois cours d’eaux non flottables grâce au projet résilience urbaine Bamako.

Amidou Keita

