Circulation routière : La route de Ségou fait encore des morts

L’accident survenu sur la route de Ségou, ce mardi 3 août serait le plus meurtrier de l’année. Aussitôt, informées, les autorités ont dépêché une délégation pour constater le drame.

“En présentant nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, nous marquons notre regret face à cet accident qui survient en pleine journée sur une route en très bon état et qui pouvait être évité simplement en respectant le Code de la route”, a souligné Madame le ministre des Transports et des Infrastructures qui s’est rendue hier mardi sur les lieux du drame en compagnie de son collègue de la Sécurité et de la Protection civile.

Cet accident, survenu ce mardi en milieu de matinée précisément à 11h Zambougou (20 km de la ville de Ségou), est intervenu suite à la collision entre un camion de transport de forains et un car de transport de personnes “Air Niono”. Le dernier bilan provisoire fait état malheureusement d’une quarantaine de morts et 33 blessés dont des cas graves. Les deux membres du Gouvernement se sont rendus au chevet des blessés à l’hôpital de Ségou.

A noter que le gouverneur de Ségou, le contrôleur général de police, Alassane Traoré, aussitôt informé, s’est rendu sur les lieux avant l’arrivée des deux représentants du gouvernement.

Dans une interview accordée à la presse, le ministre Dembélé Madina Sissoko a déclaré que le Gouvernement du Mali prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter que de tel accident ne se reproduise. Elle a lancé un appel solennel à tous les transporteurs pour le respect strict des règles de la circulation routière.

Il faut noter que l’accident a fait 38 morts sur place et 33 blessés graves, puis dans la soirée du mardi, 3 blessés ont succombé. Ce qui donne à nouveau un bilan lourd 41 morts.

Seydou Diamoutené

