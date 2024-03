L’inculpé Seydou Koné était à la barre des jurés le jeudi 29 février 2024 pour répondre des faits de vol qualifié, blessures volontaires, détention illégale d’arme et de minutions de guerre. Reconnu coupable des chefs d’accusation, il va passer 20 ans de vie en prison.

A la première question du président de la Cour, à savoir si Seydou Koné reconnait les faits qui lui sont reprochés, il a répondu sans peur ni crainte par oui. Un conseiller a insisté sur la question et il a réitéré : “Je reconnais tous les chefs d’accusation liés au cambriolage de la boutique de la station Total de Bougouni”.

Le conseiller de la Cour lui a donc rappelé qu’il était à la barre pour 5 attaques, notamment la caisse Kafo-Djiguinew de Kolondiéba, la station Kadi libre-service, la station de Yaya Sidibé à Koumantou, les revendeurs d’essence de Zantiébougou et la boutique de la station Total de Bougouni. L’accusé Seydou Koné a indiqué qu’il reconnaissait les faits liés uniquement à la boutique de la station Total.

Le parquet a souligné que c’est après cette attaque qu’il a été appréhendé. C’est pourquoi il a nié pour les autres. “Les caméras de surveillance de la station t’ont identifié et tu as été blessé par un policier là-bas. C’est à la suite de cette blessure que la police a mené des enquêtes dans toutes les structures sanitaires de la zone pour savoir si quelqu’un avait reçu de soins liés à un tir de balle”, a-t-il notifié.

Souleymane Doumbia, le coordonnateur d’épargne Kafo-Jiginèw de Kolondiéba a témoigné à la barre avoir reçu deux balles sur ses deux pieds. “Lors du braquage de la caisse d’épargne kafo-Jiginèw, j’ai su que l’auteur nous connaissais bien parce qu’il a dit à un agent qui venait de recevoir 2 millions d’une zone, je lui remettre cette somme. C’est là que j’ai dit que c’est une connaissance sinon comment saurait-il cela. J’ai été paralysé pendant 7 ans parce que l’inculpé a tiré sur tous mes deux pieds. Seydou a gâché ma vie, n’eut été la caisse d’épargne, c’est la mort qui allait s’en suivre”, s’est-il alarmé.

Le parquet a souligné que Seydou est un homme audacieux qui a préparé son coup en apportant une arme de guerre de la Libye. “Seydou est très fort, son regard, sa manière de s’exprimer sans peur ni crainte. Sa manière de camoufler son arme dans le loge des animaux prouve à suffisance qu’il est vraiment un qualifié. Seydou a expliqué avoir transporté ladite arme dans un téléviseur de la Libye jusqu’au Mali. Une fois au Mali, il a acheté la militaire et une cagoule pour ressembler à un vrai militaire tout en dépouillant les paisibles de leurs biens et leur tirant dessus. Quel courage et audace Seydou”, s’exclamera le ministère public. Malgré la plaidoirie de la défense, Seydou Koné n’a pas pu s’en sortir. Après les débats, la Cour l’a retenu dans les liens de l’accusation de tentative de vol qualifié, blessures volontaires, détention illégale d’arme et de minutions de guerre. Ainsi, Seydou Koné passera 20 ans de vie en prison.

Les faits se sont déroulés courant 2017. Plusieurs localités de la région de Sikasso ont fait l’objet d’une série d’attaques à main armée. Ces attaques ont été enregistrées dans les endroits suivants : Kébila, cercle de Kolondièba où la caisse Kafo Jiginèw a été attaquée le 19 octobre 2017 et la somme de 722 230 F CFA a été emportée et Souleymane Doumbia a été blessé (jambe fracturée). La station Kadi libre-service appartenant à Siaka Sangaré a été attaquée le 18 février 2018 vers 20 h, où la recette du jour soit la somme de 2 300 000 F CFA a été emportée et Kader Diakité et Drissa Togola tous deux pompistes ont été blessés. La station de Yaya Sidibé à Koumantou, cercle de Bougouni, a fait l’objet d’attaque à main armée le 2 juin 2018, au cours de laquelle le pompiste Yaya Sangaré a été blessé au pied gauche par balle et la recette emportée soit la somme de 700 000 FCFA.

Le 20 juillet 2018 aux environs de 20 h, les revendeurs d’essence de Zantiébougou, cercle de Bougouni, Salif Sanogo et Harouna Sountoura ont été dépouillés de l’argent par un homme armé et cagoulé qui a emporté les sommes de 1 800 000 F CFA et 800 000 F CFA appartenant respectivement aux susnommées. La même nuit et au même lieu, le boutiquier Alassane Diallo a été dépossédé de ses 500 000 F CFA par la même personne. Enfin la boutique de la station Total de Bougouni a été attaquée le 9 septembre 2018 par un homme armé et cagoulé qui a ouvert le feu sur la foule qui s’y trouvait blessant ainsi deux personnes.

L’un étant, policier, malgré sa blessure, a pu, à aide de son arme de service, tirer sur l’assaillant deux coups qui l’ont atteint. Malgré ses blessures, l’assaillant a pu s’enfuir, mais il a été identifié et appréhendé dans une clinique à Kébila pendant qu’il recevait des soins.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :