2è session du Comité national de pilotage du Projet FIER II : La ministre Oumou Sall Seck appelle à livrer rapidement les premiers résultats aux communautés rurales

Lors de la cérémonie d’ouverture de la deuxième session du Comité national de pilotage du Projet de formation professionnelle, d’insertion et d’appui à l’entrepreneuriat des Jeunes Ruraux (FIER II), qu’elle a présidée dans la salle de conférence de son département, le 25 février dernier, Mme Oumou Sall Seck a instruit l’équipe de coordination du projet de tout mettre en œuvre afin de livrer rapidement les premiers résultats aux communautés rurales, en particulier aux jeunes.

Plusieurs documents étaient à l’ordre de cette deuxième session du comité de pilotage du Projet FIER II. Il s’agit de l’état d’exécution des recommandations de la première session du Comité de pilotage ; l’état d’exécution des recommandations de la première mission conjointe de supervision du projet ; le rapport d’exécution technique et financière 2024 ; le programme de travail et budget annuel (PTBA) 2025 et le bilan du PTBA 2024.

Selon la ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le PTBA 2024 du projet FIER II, d’un coût total de 3,136 milliards de FCFA, portait essentiellement sur la mise en place de l’équipe du projet, l’acquisition des moyens matériels et financiers, l’élaboration et l’internalisation des outils de gestion, la réalisation des études de base, la signature des conventions avec les partenaires clés, la conduite des activités de ciblage géographique et économique, l’identification des sites des infrastructures agrégatives ; la conduite des campagnes d’information et de sensibilisation dans les zones d’intervention.

La mise en œuvre de ce programme, a fait savoir Mme Oumou Sall Seck, a permis d’asseoir les bases du Projet pour son opérationnalisation. Toutefois, elle note des retards dûs aux difficultés rencontrées dans la mise en place du service de passation des marchés. «J’ose espérer que ces difficultés seront corrigées dans le cadre du PTBA 2025». À ses dires, le PTBA 2025 marquera le début des premiers investissements au profit des jeunes bénéficiaires. Elle a ainsi cité la formation technique et entrepreneuriale de 2 100 jeunes, dont 40% de femmes, le financement et l’accompagnement post-financement de 2100 projets de jeunes dont 40% portés par des femmes, la formation par tutorat de 1500 jeunes, dont 40% de femmes et l’alphabétisation de 2 500 jeunes, dont 1000 femmes.

Sont au cœur du programme du Projet FIER II au titre de 2025 : le développement d’un dispositif d’information, de sensibilisation et d’orientation dans les villages des régions d’intervention, l’appui à la mise en place du Système d’information sur le marché du travail et de la formation professionnelle (SIMTFP), le renforcement des capacités des directions nationales de l’Emploi et de la formation professionnelle en équipements informatiques.

Elle a instruit l’équipe de coordination du projet de tout mettre en œuvre afin de rattraper le retard et livrer rapidement les premiers résultats aux communautés rurales, en particulier aux jeunes. Mme Oumou Sall Seck a encouragé les collectivités régionales à poursuivre leurs efforts avant d’inviter le FIDA à continuer d’accompagner l’équipe du projet.

Ce projet cadre avec la Vision du Président de la Transition et les orientations du Premier ministre, visant à intégrer les préoccupations des populations dans les actions des départements ministériels. Selon elle, le projet FIER est un outil de proximité permettant aux collectivités et aux communautés rurales de lutter contre le chômage et d’améliorer la formation des jeunes. Elle a invité à un examen minutieux des documents soumis, afin de donner à l’équipe de coordination les moyens de travailler efficacement et faire du projet une véritable solution à la problématique du chômage des jeunes ruraux.

C. Doumbia

