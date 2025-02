Au ministère de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MENEFP) innove en organisant, du 30 janvier au 1er février 2025, à Siby, son Cadre de concertation annuelle, rassemblant plus de 100 participants de tout le Mali. Ce premier rendez-vous de l’année 2025, inspiré par le proverbe africain – “Seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin” – met l’accent sur la collaboration et le travail d’équipe comme moteur de réussite.

L’initiative de la Ministre Oumou Sall Seck vise à créer un dialogue ouvert entre les cadres du MENEFP et les responsables des services centraux et déconcentrés, afin : d’aligner les actions sur la vision du Ministère et les orientations du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi GOÏTA et du Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maiga ; d’identifier les incohérences entre les missions des structures et optimiser la collaboration pour des actions plus efficaces ; et de recenser les difficultés, proposer des solutions pragmatiques pour améliorer la gouvernance du sous-secteur de l’emploi et de la formation professionnelle.

Les discussions se sont concentrées sur des sujets cruciaux pour le développement économique et social du Mali. À savoir : analyser les obstacles à la création d’emplois et les transformer en opportunités ; renforcer l’employabilité des jeunes et des femmes pour maximiser leurs chances d’accès à l’emploi ; promouvoir la collaboration entre les structures en charge de l’entrepreneuriat, de l’emploi et de la formation professionnelle ; aligner les programmes de formation sur les besoins du marché du travail et les défis économiques ; promouvoir des politiques d’emploi inclusives et des initiatives de formation professionnelle adaptées aux jeunes.

Un appel à l’action collective

La Ministre Sall Seck a souligné l’importance de cet événement pour la réussite des politiques du MENEFP et a appelé les participants à proposer des solutions concrètes et des recommandations pertinentes pour relever les défis de l’emploi et de la formation professionnelle au Mali.

Ce cadre de concertation annuel s’inscrit dans la volonté du MENEFP de promouvoir un dialogue continu et une collaboration étroite entre les différentes structures du Ministère. Cette approche collaborative est essentielle pour garantir la cohérence des actions et maximiser l’impact des programmes mis en œuvre pour promouvoir l’emploi, l’entrepreneuriat et la formation professionnelle au Mali.

M Sanogo

Commentaires via Facebook :