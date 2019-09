Le réseau <Journalisme Citoyen Action pour la République< [JCAR] en partenariat avec la Banque nationale du développement agricole, a organisé le 31 août 2019 ‘a Koutiala une journée de formation a l’intention du monde paysan. Sous le thème [Comment envisager les mécanismes de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises agricoles, cette session citoyenne visait à édifier les paysans sur les offres de développement de la banque à leur endroit.

Le Samedi 31 aout 2019, ils étaient nombreux les <Koutialais< à prendre part à cette activité organisée par le JCAR et son partenaire la BNDA. Et pour signifier toute l’importance de ladite formation, le maire de la commune urbaine, le 1er adjoint au préfet le directeur commercial de la BNDA, la présidente des femmes de Koutiala et d’autres personnalités ont participé dans la salle de conférence ‘a la session.

Souhaitant la bienvenue à leurs hôtes, le maire et le préfet ont tous deux salué l’initiative du JCAR et son partenaire, une initiative qui pour eux, vient renforcer leur localité et par ricochet contribuer au développement du pays tout entier.

Le directeur commercial et marketing de la BNDA ‘a Koutiala, Lassine Coulibaly dans son exposé, a présenté sa structure et ses missions. Selon lui cette formation va permettre de mieux vulgariser les offres et opportunités de leur banque à ses clients, en effet aux dires de Monsieur Coulibaly, la BNDA est à pied d’œuvre dans une politique de communication visant à promouvoir les petites et moyennes entreprises agricoles.

Une politique qui mérite d’être encouragée quand on sait que le monde agricole est d’un grand apport dans l’économie nationale. Et cette vision le JCAR dans son rôle de veille citoyen semble l’avoir compris et s’en est saisi. Le président de JCAR, Abdrahamane Maiga y croit et c’est dans cette lancée qu’il a eu à remercier la BNDA pour ses efforts et son investissement dans cette noble mission à laquelle il a associe les médias pour un partenariat dont le but n’est autre que [de poser les jalons d’un Mali nouveau] comme l’illustre le thème choisi.

[Cette révolution que nous souhaitons pérenne, est le début de l’éveil des intelligences au niveau de plusieurs secteurs de souveraineté : Presse, PMA, Banque, décideurs et Collectivités] a-t- il par ailleurs ajouté pour marquer la disponibilité de son réseau à contribuer aux initiatives de développement citoyenne.

L’épisode de Koutiala a été une réussite pour avoir permis aux producteurs agricoles d’échanger avec leur partenaire de la banque sur les moyens et mécanismes d’obtention des prêts ; de soulever leurs inquiètes , et d’émettre des recommandations afin de mieux bénéficier des offres de la banque pour faire prospérer leurs chiffres d’affaires.

La session s’est terminée par une série de remises d’attestations de mérite du travail bien fait à des personnalités de la localité.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

