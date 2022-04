Appel –Mali compte mettre à la disposition de la presse malienne un outil de vérification des fausses informations, l’information a été donnée par son président M. Modibo Fofana lors de l’ouverture de la formation des journalistes contre les Fake-news ce 12 avril 2022 au Mémorial Modibo Kéïta. En effet, Appel –Mali initie une formation de 4 jours en faveur de 30 journalistes locaux, ceci en vue de lutter contre la désinformation engendrée par les Fake-news. Il s’agit d’un partenariat entre Appel-Mali, la Fondation Tuwundi, Amnesty International Mali. Pour ce premier jour des travaux, M. Modibo Fofana, président d’Appel-Mali était accompagné de M. Tidiane Togola directeur exécutif de la Fondation Tuwundi et du représentant de la Maison de la Presse, M. Daouda Konaté du Comité de pilotage de la Maison de la Presse.

Durant quatre jours, les journalistes vont apprendre aux côtés d’un expert dépêché de la Côte d’Ivoire les meilleures techniques de lutte contre les fake news source de désinformation. Cette formation s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre FPU, la fondation Tuwundi, Amnesty International et Appel en vue d’outiller des journalistes sur les techniques de vérification des faits autrement dit le fact cheking, a fait savoir le président d’Appel, Monsieur Fofana. Qui a souligné la pertinence de pareille session en cette période marquée par l’essor du numérique où l’on assiste de plus en plus à la manipulation de l’information par des non-professionnels créant du coût une désinformation au sein de la société. Face à de telle menace pour le noble métier de la presse et en respect aux droits des citoyens de jouir d’informations saines, la faîtière de la presse en ligne au Mali, en conformité avec son mandat compte davantage d’investir dans la lutte contre cette désinformation qu’est le fake news. Pour y parvenir, la faîtière compte mettre en place « Appel Vérif » qui est un outil de la presse malienne toute catégorie confondue. Et selon Modibo Fofana, ladite plateforme de vérification sera mise en œuvre par des journalistes confirmés sous la responsabilité de trois journalistes investis dans l’enquête. Une initiative soutenue par le partenaire d’Appel, la fondation Tuwidi qui déjà met à disposition une application de vérification de fausses nouvelles de fait dénommé WUYA. Et pour le représentant du président de la Maison de la Presse, M. Daouda Konaté, l’initiative est saluée et soutenue par le Maison de la Presse. Se joignant aux autres intervenants pour souligner la pertinence du fact checking dans l’actuel difficile contexte socio-politico-sécuritaire de notre pays, M. Konaté dira : « L’information comme bien public est menacée aujourd’hui par la prolifération des réseaux sociaux dont nul ne peut maîtriser les contenus. Tout le monde est devenu journaliste et la diffusion de l’information n’est plus l’apanage des seuls professionnels de la presse. Dans ce contexte, c’est la crédibilité même des Journalistes qui est mise en cause. Il est donc de notre devoir de préserver ce noble métier en nous imposant par le professionnalisme. ». Et c’est fort de ces convictions que les organisateurs du présent atelier comptent mettre en synergie leurs efforts dans la lutte contre les fausses informations au Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

