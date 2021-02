Les secrétaires généraux des départements de l’Emploi et des Maliens de l’extérieur étaient face à la presse, hier mercredi 10 janvier, à la cité administrative de Bamako pour annoncer le lancement du programme de mobilisation des compétences intellectuelles de la diaspora pour l’emploi au Mali.

-maliweb.net- « Accélérer le développement économique du pays, créer de la richesses et des emplois durables et lutter contre la pauvreté ». Tels semble être les défis que les Ministères de l’emploi et des Maliens de l’extérieurs se sont fixés en lançant ce programme qui mobilisera dans les prochaines cinq années les compétences intellectuelles de la diaspora pour l’emploi au Mali.

Selon le secrétaire général du ministère des maliens de l’extérieur, Dr Tangara Néma Guindo, le Mali dispose d’une importante communauté à l’extérieur qui est estimée, selon les statistiques rendues publiques en 2006, à 6 millions d’âmes. Cette diaspora a injecté 538 milliards FCFA dans l’économie nationale en 2017 plaçant le Mali au 10ème rang des pays africains qui a le plus reçu d’argent en provenance de l’extérieur.

Le gouvernement et ses partenaires de l’UNESCO et l’UNFPA veulent aller au-delà du transfert des devises pour faire appel aux compétences intellectuelles et techniques de sa diaspora à travers le programme ‘’Tokten’’. Ce dernier prévu pour une durée de 5 ans sera lancé 15 au 16 février prochain à Bamako sous la présidence du Premier ministre, Moctar Ouane et les ministres de tutelle.

Durant deux jours, les participants vont travailler à la mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires de la diaspora. Au sortir de ces travaux, le Mali disposera d’une cartographie des acteurs pressentis pour la mise en œuvre de ce programme et réalisera un diagnostic approfondi sur la formation professionnelle de l’emploi. A cela s’ajoute à la capitalisation et la mutualisation des expériences extérieures, la disponibilité d’une cartographie des compétences et des expertises de la diaspora, l’établissement des conditions techniques opérationnelles…

« Il y a une inadéquation entre la formation et l’emploi au Mali », déplore le point focal du programme au ministère de l’emploi, Mahamadou Cissé, précisant que l’idée est de faire revenir les compétences extérieures pour qu’elles partagent avec leurs frères Maliens leurs connaissances. Le programme cible plusieurs domaines tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies, la santé, l’éducation …

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :