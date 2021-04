Mali : le rapport d’analyse de la situation de la jeunesse et d’évaluation de la PCDJ au menu d’un atelier

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, a présidé le mardi 6 avril la cérémonie d’ouverture de la rencontre nationale de validation technique du rapport d’analyse de la situation de la jeunesse et d’évaluation de la Politique Cadre de développement de la jeunesse (PCDJ) du Mali.

–maliweb.net- L’objectif de la rencontre nationale de validation technique du rapport d’analyse de la situation de la jeunesse et d’évaluation de la Politique Cadre de développement de la jeunesse (PCDJ) du Mali vise à faire le consensus sur les besoins dits prioritaires à cibler la vision, le but, les objectifs, les stratégies et les domaines d’actions, des régions et des différentes parties prenantes nationales impliquées dans les questions de jeunesse et de développement.

Dans son intervention, le chef du projet Voix des jeunes du Sahel et représentant du Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD), Evariste Dembélé, a indiqué que la feuille de route de son projet adoptée par le gouvernement du Mali comporte 03 chantiers prioritaires. Il s’agit de l’éducation et la formation professionnelle, les opportunités économiques et la participation citoyenne. Selon Evariste Dembélé, l’apport de HD vise à créer un cadre de dialogue entre les jeunes et les institutions.

Le président du Conseil national des jeunes du Mali (CNJ), Amadou Diallo, a affirmé que la nouvelle PCDJ va permettre au pays de donner une visibilité claire et doter la jeunesse de statuts pour parler et prendre des actions dans les années à venir.

De l’avis du président du CNJ, évaluer le rapport c’est aussi recadrer les insuffisances et une évolution du dossier de la PNJ. «Il faut se doter des moyens nécessaires pour accompagner cette PNJ afin qu’elle soit officiellement validée pour donner de la voix à la jeunesse malienne», a plaidé Amadou Diallo.

Pour sa part, le premier-conseiller de l’Union européenne au Mali, Michel DE KNOOP, a affirmé que les thématiques abordées dans le document sont cohérentes avec l’agenda 2030 des Nations-Unies relatif aux Objectifs de développement durable ainsi qu’avec l’agenda 2063 de l’Union africaine.

Il y a d’après lui une véritable cohérence entre tous ces éléments stratégiques. Toutefois, il a déploré que des thématiques importantes comme la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, la protection de l’environnement et la migration irrégulière ne soient pas suffisamment prises en compte dans le cadre de cette PNJ.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, dit s’attendre que les participants prospectèrent, avec toute la rigueur et la vigilance requises, dans les moindres détails, les actions de mise en œuvre de la Politique-cadre.

«L’exercice doit permettre surtout d’identifier toutes les préoccupations possibles des jeunes ; les pistes possibles de leur plein épanouissement ; les chantiers à défricher pour faire des jeunes, ces êtres humains épanouis et créateurs de richesses pour le pays, les filières voire les axes de travail pour soustraire les jeunes des fléaux du chômage (…)».

En termes de perspectives, Mossa Ag Attaher ambitionne de faire de cette relecture de la politique-cadre de développement de la jeunesse, une étape importante d’une démarche devant aboutir à la transformation des mécanismes de participation de la jeunesse malienne au développement du pays.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

